Anca Țurcașiu, anunț important la 3 ani de la divorț: ‘E singurul regret’

Anca Țurcașiu este una cele mai îndrăgite concurente ale emisiunii „Te cunosc de undeva”. De-a lungul timpului, aceasta a fost supusă unor încercări grele. În urmă cu trei ani, aceasta a decis să pună capăt unei căsnicii care a durat 23 de ani. Artista pare că a trecut peste despărțire. Recent, aceasta a făcut mai multe dezvăluiri despre cănicia ei dar și despre regretele pe care le are.

În anul 2020, Anca Țurcașiu a decis să pună capăt unui mariaj de 23 de ani. Astfel, de mai bine de trei ani, aceasta este o femeie liberă. Artista a fost căsătorită cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, cu care are un băiat. De-a lungul timpului, artista a rămas rezervată și a refuzat să dea prea multe detalii despre divorț. Însă, recent aceasta a mărturisit că are un regret destul de mare.

În cadrul podcastului Adinei Alberts, artista a mărturist că regretă că nu s-a pus niciodată pe primul loc. În timpul mariajului, aceasta a declarat că și-a dedicat tot timpul soțului și fiului ei.

„N-am avut grijă de mine, să știi… până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret. Că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult… veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate. Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt cred că 80% sunt altă persoană”, i-a mărturisit Anca Țurcașiu Adinei Alberts.