Celebrul actor din România care a recunoscut că şi-a înşelat soţia. S-a întâmplat chiar de mai multe ori

Un celebru actor din România a recunoscut că și-a înșelat soția de mai multe ori. În ciuda acestor escapade, familia a reușit să rămână unită, de aproape trei decenii, iar actorul susține că meritul pentru acest lucru îl are doar soția sa, pe care o consideră un suflet minunat și jumătatea sa mai bună! Despre cine este vorba!

Celebrul actor din România care a recunoscut că şi-a înşelat soţia

Actorul extrem de cunoscut care a admis că și-a înțelat soția, în mai multe rânduri, este Romică Țociu. Cu o carieră îndelungată în spate, dar și o familie frumoasă, cu care se mândrește, actorul recunoaște acum că a mai călcat strâmb. În ciuda acestor escapade, soția sa, Nicoleta, îi este alături de mai bine de 27 de ani, iar actorul susține că ea a reprezentat mereu liantul și echilibrul din familia lor.

Romică Țociu și Nicoleta s-au cunoscut pe când el avea doar 21 de ani, iar de atunci sunt mereu împreună, meritul fiind al soției sale, susține el, o femeie pe care uneori simte „că nu o merită”.

”Câteodată am impresia că nu (o merit – n. red.), pentru că Nicoleta este cea care nu numai că a pus ordine… de câte ori stricam zidul, venea și îl construia la loc. Cred că a fost și va fi toată viața jumătatea mea mai bună. Ea a știut să concerteze între copii, cariera mea, familie, micile mele scăpări, de care nu m-am dezis, pentru că numai bărbații proști insistă în chestii de genul ăsta, eu nu. Și mi le asum. Sunt un bărbat care mi-am asumat și viața și cariera și familie și toate lucrurile pe care le-am făcut. Am o familie frumoasă, am niște copii de care sunt mândru, sunt tot ce am făcut eu mai bun în afară de meserie și balanța care a pus tot timpul acolo, când s-a dus în jos, a fost Nicoleta. Ea a ținut echilibrul familiei și vreau să îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. Poate că n-aș fi reușit să fac atâtea lucruri dacă n-ar fi înțeles pentru că a reușit să înțeleagă cu adevărat ce vreau, ce pot, cât îmi iubesc familia și cât de nebun sunt câteodată’’, a declarat Romică Țociu, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

Romică Țociu, despre momentele dramatice prin care a trecut

Romică Țociu a recunoscut că este tată și în afara căsătoriei, însă a dat de înțeles că pe soția sa nu o deranjează, câtă vreme este devotat trup și suflet familiei. Artistul susține că este implicat în familie și chiar petrece timp cu nepoții săi.

Romică Țociu a mai povestit și despre momentele dramatice pe care le-a trăit, și anume, perioada în care soția sa s-a luptat cu caancerul la sân. Era în 2016 când a aflat teribilul diagnostic al soției sale.

„În momentul acela, nu a mai contat nimic. Toate planurile dispar. Nimic nu mai este organic, încerci să te aduni și să începi să înveți cum să reacționezi. Ea e totul pentru copiii mei.

A fost prima dată în viață când am rămas fără replică. Eu am avut mereu replici. Nu am știut cum să reacționez. Nu mai fusesem pus într-o situație limită”, a mai povestit Romică Țociu, cu câteva lacrimi în ochi.

Din fericire însă, lucrurile sunt bine acum, iar actorul conchide.