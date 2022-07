Celebru YouTuber, mort la doar 23 de ani. Care a fost cauza și mesajul lui de adio VIDEO

Un celebru YouTuber a murit la vârsta de 23 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de familie într-un videoclip emoționant de rămas bun, postat în numele lui. Vdeoclipul este intitulat „Rămas bun, tocilarilor” și este adresat celor 10 milioane de fani. Acolo, tatăl său îl numește „un puști incredibil”.

Celebru YouTuber, mort la doar 23 de ani

Celebrul YouTuber, cunoscut sub numele de Technoblade din Minecraft a murit la vârsta de 23 de ani. Anul trecut, Technoblade le-a dezvăluit fanilor că a fost diagnosticat cu cancer.

Mesajul de adio a fost scris cu câteva ore înainte de moartea sa și a fost citit de tatăl său, începe: „Bună tuturor, Technoblade aici. Dacă vă uitați la asta, înseamnă că am murit”.

Technoblade a dezvăluit că numele său adevărat este Alex, amintindu-și totodată și de o farsă făcută fanilor, atunci când le-a spus că-l cheamă Dave.

„Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați susținut de-a lungul anilor”, a continuat el. „Dacă aș mai avea o sută de vieți, cred că aș alege să fiu Technoblade din nou, de fiecare dată, deoarece aceștia au fost cei mai fericiți ani din viața mea.”.

Tânărul a fost înconjurat de familia lui în ultimele sale zile.

„Ne-am luat cu toții la revedere”, a adăugat tatăl său. „Era cel mai uimitor copil pe care cineva l-ar putea cere vreodată.”

Un diagnostic crunt

Vedeta online a câștigat numeroase turnee de Minecraft și avea mulți fani. Acesta le-a dezvăluit fanilor în februarie că a fost supus chimioterapiei, radioterapiei, dar și unei operații de salvare a membrelor, după ce a dezvoltat o tumoare dureroasă la brațul drept.

El a explicat că inițial a crezut că durerea pe care o simțea este de la o leziune de stres din cauza jocului excesiv. După ce i s-a umflat brațul, a mers la spital și ulterior a fost diagnosticat cu cancer.

Mulți fani în comentariile de pe YouTube și-au exprimat tristețea pentru pierderea lui Technoblade, dar și-au amintit și de toate momentele frumoase pe care le-a oferit. Și pe Twitter mesajele au curs, iar număr mare de creatori de conținut, proprietari de servere Minecraft și membri ai comunității, i-au adus un omagiu YouTuberului.

Technoblade are 10,8 milioane de abonați la canalul său de YouTube, iar în biografia sa scrie: „Mă joc prea mult jocuri video. S-ar putea să nu fiu cel mai bun, dar am coate fierbinți”. Technoblade are o carieră de 9 ani în YouTube, vreme în care a adunat milioane de fani dedicați pe rețelele sociale.