Celebra cântăreaţă de muzică populară acuzată de sora sa că ar fi făcut lucruri interzise pentru bani. Cele două nu îşi mai vorbesc

Acuzațiile la adresa surorii sale, au adus-o pe Ecaterina Traian în fața judecătorilor. La rândul lor, aceștia i-au dat dreptate celebrei cântăreţe de muzică populară, care a primit de la sora sa daune morale de 10.000 de euro. De la ce a pornit conflictul dintre cele două?

Totul a început în anul 2012, în timpul emisiunii Acces Direct difuzată la Antena 1. La acel moment, Ecaterina Lavric aducea acuzații grave la adresa surorii sale, susținând că aceasta “mergea cu bărbați pe cadouri și bani”, în timp ce fostul soț o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare.

”Sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a fost declarația care a costat-o pe Ecaterina 10.000 de euro, în instanță, după ce Laura Lavric a dat-o în judecată.