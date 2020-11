Cele mai urmărite seriale de pe HBO GO. Top seriale încheiate și top serii din care așteptăm sezoane noi

HBO GO este o platformă unde poți viziona filme, seriale, documentare și multe altele. Este disponibil pe toate platformele. Poți urmări filmele tale preferate și fără conexiune la internet, tot ce trebuie să faci este să le descarci înainte. Ai de ales din peste 850 de filme și 300 de seriale, dar și animații. În fiecare săptămână, cei de la HBO GO adaugă producții noi ce le poți urmări oricând alături de cei dragi.

Te poți înregistra de pe 5 dispozitive diferite și urmări simultan filmele tale preferate cu un prieten de pe 2 dispozitive diferite. Prețul unui abonament este de 3.99 de euro lunar, iar primele 7 zile sunt gratuite. Iată o listă cu recomandări de filme și seriale ce le poți viziona pe HBO GO.

Top seriale de pe HBO GO

Chernobyl

Poate unul dintre cele mai urmărite seriale din ultima vreme. Este inspirat din fapte reale ce dezvăluie pas cu pas povestea dezastrului de la Chernobîl. A fost una dintre cele mai mari surprize din 2019 și cel mai apreciat serial. Poate fi vizionat oricând pe serviciul de streaming HBO GO.

Twin Peaks

Realizat de David Lynch, este unul dintre cele mai faimoase seriale din toate timpurile. Pe HBO GO vei găsi toate episoadele din seria originală ce a început în anii ’90, dar și din serialul cel nou din 2017. Din păcate, există o parte a poveștii Twin Peaks ce nu poate fi vizionată și nu este disponibilă pe platformă. Este vorba de filmul Fire Walk With Me, lansat după terminarea serialului original.

The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale, tradus Povestea Slujitoareai, este un serial ce sigur îți poate capta interesul. Serialul este plasat într-un univers paralel, în care scăderea fertilității oamenilor a dus la o revoluție în S.U.A. Femeile sunt violate și lipsite de drepturi, private de educație și batjocorite.

Silicon Valley

Este un serial de comedie în care se întâmplă lucruri puțin mai ciudate. În schimb, este apreciat pentru acuratețea cu care prezintă anumite întâmplări ce au loc pe plan tehnologic. Povestea scoate în evidență un grup de tineri ce se luptă cu marile companii și giganții online.

Top filme de pe HBO GO

Bohemian Rhapsody

Este povestea carierei de cântăreț a lui Freddie Mercury, interpretat de actorul Rami Malek. Serialul se concentrează mai mult pe cariera muzicală și pe muzica ce a creat-o alături de formație Queen, și mai puțin pe viața personală a lui Mercury.

Aladdin

Cu toții suntem familiarizați cu acest film, marcând copilăria unora. De această dată, filmul este un remake, însă urmărește destul de bine evenimentele filmului original.

Avengers: Endgame

Endgame este totalitatea filmelor din Universul Cinematic Marvel ce au fost realizate în ultimii 12 ani. Toți eroii își unesc puterile pentru o ultimă luptă împotriva lui Thanos, cel care a reușit să-i învingă în filmul precedent. Avengers: Endgame este ultimul capitol al unor personaje din seria Marvel. Cu toate acestea, finalul este prielnic pentru a crea noi povești cu alte personaje.

Venom

Tom Hardy joacă rolul unui jurnalist ce intră în contact cu un simbiot extraterestru. Acesta îi oferă superputeri dar îi provoacă și disconfort la început. Venom se luptă, de regulă, cu Spider-Man, însă de data aceasta, filmul prezintă originile antieroului înainte ca acesta să-l întâlnească pe Peter Parker.