Cele mai sumbre scenarii, în cazul morții Cristinei Țopescu. Ce s-ar fi întâmplat cu jurnalista

După moartea Cristinei Țopescu au apărut mai multe scenarii sumbre cu privire la cauzele decesului. S-a spus inclusiv că jurnalista s-ar fi sinucis, însă majoritatea celor care o cunosc exclud această posibilitate și spun că vedeta nu și-ar fi lăsat niciodată animalele singure, fără apă și hrană.

Cristina Țopescu a murit în perioada 26-28 decembrie 2019, dar a fost descoperită de polițiști în casa ei din orașul Otopeni abia duminică, 12 ianuarie, după ce o vecină a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că jurnalista nu a mai fost văzută de trei săptămâni, iar mașina ei nu a mai fost mutată din locul în care a fost parcată.

După moartea vedetei, au apărut mai multe scenarii sumbre, iar unii s-au grăbit să spună că jurnalista s-ar fi sinucis din cauza depresiei. O altă teorie este că ar fi luat un somnifer puternic pentru a se liniști.

„Aş fi vrut să nu am ocazia niciodată să vorbesc despre aşa ceva. Când a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. În aceeaşi perioada a mai pierdut şi doi câini. Cristina era o singuratică, aşa a fost dintotdeauna. Are doi fraţi, care nu stau în Bucureşti, mama care stă în Germania. A fost prima dată când nu mi-a răspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Crăciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatălui său. Am mers cu ea la spital de câteva ori, când era internat domnul Ţopescu”, a declarat pentru România TV medicul oftalmolog Monica Pop.

Teoria sinuciderii este demontată însă de cei care au cunoscut-o foarte bine pe Cristina Țopescu și care susțin că jurnalista iubea foarte mult animalele și nu le-ar fi lăsat niciodată singure, fără apă și mâncare.