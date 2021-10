Cele mai norocoase 7 nume pentru copiii tăi. Ce semnifică fiecare

Orice părinte își dorește pentru copilul său sănătate, noroc și prosperitate, de-a lungul vieții lui pe acest pământ. Norocul este explicația pe care o dăm lucrurilor bune care se întâmplă întâmplător sau o atribuire pe care o folosim pentru a descrie evenimente aleatorii. Deci, ce zici de alegerea unui nume inspirat de noroc pentru micuțul tău?

Cele mai norocoase șapte nume de fete și băieți

Ultimii doi ani au fost foarte nefericiți, așa că s-ar putea să nu fie o surpriză faptul că mulți părinți optează pentru nume norocoase pentru bebelușii lor. Se pare că există nume de bebeluși mai norocoase decât altele, pe baza cercetărilor efectuate de Compare.Bet.

Într-un an care nu a adus exact o mare avere sau prosperitate (pandemie globală), ne apucăm de orice semn sau simbol care ne-ar putea îmbogăți. Nu este de mirare atunci de ce unii părinți optează pentru nume de bebeluși norocoase, pentru a crește șansele de noroc ale copilului lor pe tot parcursul vieții.

Nume care aduc noroc în 2022

Toți părinții speră la un destin bun pentru copiii lor, dar în urma evenimentelor din ultima vreme, mulți se gândesc cum să atragă norocul de partea micuților. Așa că le pun nume cu o semnificație aparte. Mai mulți cercetători îi încurajează pe părinți să opteze pentru nume puțin diferite, considerate norocoase. Iată care sunt cele mai bune nume pentru copiii tăi.

1. Isabela

Fetele care poartă acest nume inspiră putere, încredere și nu fug de luptă pentru a-și atinge obiectivele. Sunt persoane îndrăznețe, nu le sperie nimic și adoră să fie mereu în centrul atenției. Sunt atrase de spiritualitate și știință. Norocul este de partea lor.

2. Dalia

Dalia este un nume special, inspirat de zeița norocului și a maternității, în mitologia țărilor slave. Dalia aduce norocul și bunăstarea în familie.

3. Toma

Acest nume are o rezonanță puternică. Toma este un bărbat foarte atrăgător, mândru și orgolios. Este o persoană foarte curioasă, căreia îi place să descopere lucruri noi. Mai mult, numele de Toma are legătură cu Biblia, deci are și o semnificație sfântă. Toma a fost unul dintre cei 12 discipoli ai lui Iisus Hristos.

4. Felicia

Felicia este un nume ce provine din limba latină și se traduce „fericită” sau „destin fericit”. Se crede că cine va purta acest nume va avea parte de numeroase oportunități de a-și găsi fericirea.

5. Noah

Noah este foarte des întâlnit în lume, chiar și în România. Acest nume de băiat este de origine ebraică, însemnând „pașnic”, „lung”, „confort”, „odihnă” sau „care a trăit mult”. Totodată, este un nume biblic. În Vechiul Testament, Noe a construit o arcă pentru el, membrii familiei lui și animale din toate speciile, pentru a se salva din calea Potopului.

6. Ioana

Atât Ioan, cât și Ioana sunt două nume care au legătură cu Biblia. Sunt extrem de speciale, deoarece au ocrotirea lui Dumnezeu. Numele de Ioana este foarte norocos, iar persoanele care îl vor primi la naștere vor avea parte de un destin liniștit și plin de dragoste.

7. Gabriel

Numele de Gabriel provine din limba ebraică Gabar, care se traduce „puternic”. Articulat cu terminația „el”, acesta reprezintă faptul că „Dumnezeu este puternic”, „El” făcând referire la Creatorul lumii. Se spune că bărbații care vor purta acest nume vor avea noroc toată viața, scrie stiridinlume.