Cele mai mici facturi la electricitate din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află Bucureștiul

Când vine vorba de costul facturilor la energia electrică România nu ocupă un loc fruntaș. Cele mai recente date statistice arată că Bucureștiul are costurile mari la energia electrică, în comparație cu vecinii maghiari, de exemplu. Datele lunii august arată că în Ungaria, la Budapesta, au fost cele mai mici facturi la energia electrică pe cap de locuitor.

Prețurile le electricitate printre cele mai mici din UE

Pare surprinzător când facem aceste afirmații, dar datele statistice spun exact asta. În decembrie 2020, prețul energiei electrice era de 0,124 dolari pe kWh pentru gospodării și de 0,149 dolari pentru companii, care include toate componentele facturii de energie electrică, cum ar fi costul energiei electrice, distribuția și taxele. Pentru comparație, prețul mediu al energiei electrice în lume pentru acea perioadă era de 0,136 dolari pe kWh pentru gospodării și de 0,121 dolari pentru întreprinderi.

Se pare câ nici în acest an prețurile nu sunt schimbate prea mult. Noile date, de la finele lunii august, spun că în Budapesta locuitorii au plătit cel mai puțin a facturile la energie electrică din tot blocul european, fiind devansați doar de Belgrad. În luna trecută în Budapesta un locuitor a plătit aproximativ 10,63 euro pentru 100 kWh, mai exact 12.48 dolari. Prin comparație, la Belgrad, sârbii au avut facturi de 9.52 dolari pentru 100KWh.

Ungaria ne bate și la prețurile la gaze naturale. Sunt cele mai mici din UE

Dacă e să ne uităm și la datele privind costurile la facturile de gaze naturale, și aici putem constata exact același lucru. Prețurile medii pentru gazele naturale în gospodăriile din UE au scăzut ușor comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situându-se la 3,2 euro, cel mai mic dintre statele membre, alături de Letonia și România. Cele mai mari prețuri s-au înregistrat în Olanda, de 10 euro urmate de Suedia cu 9,8 euro și Franța cu 7,9 euro.

Prețurile gazelor naturale raportate pentru anul trecut arată că Ungaria are cele mai mici prețuri. Rapoartele pentru gospodării, sunt la un consum de 30.000 kWh pe an. Pentru companii, nivelul de consum utilizat în calcul este de 1.000.000 kWh pe an.

Prețurile gazelor naturale pe kWh în Ungaria:

Gospodării: 0.034 dolari în 2020

Companii: 0.048 dolari în 2020

Prețuri enerige electrică pe kWh în Ungaria:

Gospodării: 0.124 în 2020

Companii: 0.149 în 2020

Prețuri enerige electrică pe kWh în România:

Gospodării: 0.173 dolari în 2020

Companii: 0.122 dolari în 2020

Datele de mai sus arată diferențele mari între prețurile plătite de unguri la gaze și electricitate și români, în ceeași perioadă a anului, decembrie 2020. Anul acesta, în România prețurie au explodat la gaze și energie electrică, ca urmare a liberalizării pieției de profil.

Conform ANRE prețul gazelor pentru această iarnă în România este extrem de mare. Datele arată că la nivelul Bucureștiului, locuitorii ar putea păti mai mult, după ce Romgaz a majorat prețul de furnizare către Elcen cu aproximativ 60%.