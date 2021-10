Cele mai mari 3 defecte ale Adelei Popescu. Cătălin Măruță a fost uimit când a auzit

Care sunt cele mai mari 3 defecte ale Adelei Popescu? O persoană extrem de iubită de ea i-a mărturisit totul lui Cătălin Măruță. Ce nu suportă alții la celebra prezentatoare de la ‘Vorbește Lumea’?

Radu Vâlcan își face rar apariția în emisiuni televizate ca invitat, dar iată că tocmai azi pare că a făcut un tur al show-urilor după ce ieri s-a demascat pentru fanii Masked Singer. Acesta a fost cu siguranță surpriza serii pentru cei patru detectivi care nu se așteptau deloc.

Actorul a fost prezent dimineață în emisiunea moderată de soție și cei doi colegi ai săi, iar mai apoi a trecut și pe la Măruță. Soțul Andrei i-a propus provocarea picantă și l-a pus să răspundă celor mai incomode întrebări.

Acestuia i-a fost foarte greu, dar după ce a gustat puțin din sosuri a lăsat de la el și a decis să răspundă. Una dintre provocări a fost ca el să indice trei mari defecte ale partenerei sale. Nici fanii Adelei nu se așteptau la una ca asta.

Cătălin Măruță: Spune trei defecte ale soției tale!

Radu Vâlcan: Este dezordonată, neatentă la volan și vorbește mult la telefon

Joi seară a avut loc o nouă demascare în ediția din 30 septembrie. Radu Vâlcan a fost cel care s-a ascuns sub masca Șarpelui din sezonul 2. Acesta a mărturisit că soția sa știa că participă la show, dar ea a avut foarte mare grijă și nu a spus nimănui. Prezentatorul de la ‘Insula Iubirii’ a reușit să îi încurce pe cei patru detectivi.

„Înainte să-l ascult aveam un nume și acum după ce l-am ascultat, am pus încă un nume. Mihaela se uită la mine, bănuiesc că pe lista ei există acest nume pe care îl voi rosti: Doamnelor și domnilor, la Masked Singer a venit Cătălin Botezatu”, a spus detectivul Horia Brenciu.

„Am fost judecat din primul moment în care am intrat pe scenă și mă așteptam la asta! Am știut din prima clipă că sunt făcut pentru a străluci ca o vedetă! Puteți spune că totul a început cu o filmare și un make-up, dar solzii mei strălucitori m-au propulsat mult mai departe!

Însă eu am o altă armă: puterea seducției! Bazându-mă pe ea, am reușit să mă remarc în lumea femeilor și am reușit să adun mii de admiratoare”, spune Șarpele înainte să urce pe scenă.