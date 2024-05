Cele mai frumoase mănăstiri din România. Aici mergi dacă vrei să îţi regăseşti liniştea interioară

Țara noastră este una dintre cele mai devotate țări creștine din Europa, fapt care este vizibil în multitudinea de biserici, catedrale și mănăstiri pe care le vezi oriunde mergi. De la bisericile de lemn din Maramureș, la mânăstirile pictate din Bucovina și la bisericile fortificate din Transilvania. România nu este lipsită de lăcașuri de cult deosebite care nu pot fi ignorate. Iată care sunt cele mai frumoase mănăstiri din România.

Indiferent de credințele religioase pe care le ai sau de motivele pentru care vizitezi România, vei aprecia cu siguranță arta și arhitectura acestor edificii religioase.

Prin marea lor valoare istorică, culturală și spirituală, bisericile românești sunt unele dintre cele mai prețuite monumente ale țării. Iată care sunt cele mai frumoase mănăstiri din România.

Cea mai cunoscută dintre aceste mănăstiri este Voroneț. Aceasta este bijuteria coroanei bisericilor pictate din România. Mănăstirea a fost ridicată în 1488 la cererea lui Ștefan al III-lea al Moldovei (alias Ștefan cel Mare), pentru a sărbători izgonirea turcilor din Țara Românească.

Frescele colorate îi prezintă pe filozofii Aristotel și Platon, precum și pe apostoli și evangheliști. Deosebit de faimoasă este fresca Judecata de Apoi, pictată pe fațada de vest. Fresca îl înfățișează pe Isus în vârful acestei scene, de unde judecă întreaga umanitate. În stânga sunt bărbații și femeile drepți care vor merge în rai. În dreapta, un râu de foc îi duce pe păcătoși în iad.

Vopseaua albastră, care este culoarea predominantă a bisericii, nu s-a decolorat în mod miraculos. Așadar nimeni nu știe care este secretul din spatele Albastrului de Voroneț. După cum se pare, meșterii și-au păzit cu înverșunare secretele comerciale. Prin urmare, până astăzi compoziția vopselei rămâne încă un mister.

Vechimea locului monahal nu este cunoscută. O legendă ne spune că Ștefan cel Mare, într-un moment de criză în timpul unui război împotriva turcilor otomani, a venit la Sihastrul Daniel la schitul său din Voroneț și i-a cerut sfaturi. Daniel i-a spus să nu predea lupta. Apoi, după victorie, trebuie să ridice o mănăstire cu hramul Sfântului Gheorghe. Intrarea inițială deasupra Bisericii Sfântul Gheorghe, poartă inscripția:

,,Eu, Voievodul Ștefan, prin Harul Domnului Domnitor al Moldovei, fiul lui Bogdan, am început să construiesc mănăstirea Voroneț spre slava sfântului și cunoscutului Sf. Gheorghe, marele și biruitorul mucenic, în anul 6996 în luna mai, pe 26, într-o zi a lunii, după Rusalii și am avut-o terminată în același an, în septembrie 1488.”