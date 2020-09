Biserici și mănăstiri din România. Locurile sfinte pe care trebuie să le vizitezi

Când vine vorba de România turistică, toată lumea recunoaște potențialul imens pe care țara noastră îl are. Numai dacă vorbim de zone sălbatice, încă nedescoperite, despre zonele monument, dar și despre portofoliul de mânăstiri și biserici pe care România îl are, cu o vechime considerabilă, am putea spune că da, România este o țară binecuvântată.

Biserici și mănăstiri din România

Conform unor statistici, doar în ceea ce privesc mânăstirile vechi, România bate recordul, cu peste 400 de locașuri sfinte, dar dacă am pune la socoteală și bisericile-monumente istorice, atât din Bucovina, zona Ardealului și din celelalte zone, putem spune că un turist curios ar avea ce să vadă. Printr-o simplă căutare, atât pe wikipedia, cât și pe site-urile ce aparțin Bisericii Ortodoxe Române, cineva ar rămâne impresionat de numărul mare de biserici și mânăstiri monumente istorice.

Multe dintre aceste locașuri de cult sunt adevărate opere de artă, dacă ne referim la cele pictate, sau opere arhitectonice de anduranță, dacă ne referim la cele din lemn. Prin eforturile comunităților, și nu numai, o mare parte dintre aceste locașuri au ajuns să intre pe lista UNESCO, fapt ce a ajutat la recunoașterea patrimoniului României, care are cele mai frumoase biserici și mănăstiri din lume.

Locurile sfinte pe care trebuie să le vizitezi

Începem călătoria noastră prin mânăstirile monument din România, și conform site-ului mânăstiriortodoxe.ro, una din cele mai vechi mânăstiri, recunoscute de altfel și pe plan internațional, este Mânăstirea Voroneț, despre care istoria spune că ”A fost construită între 26 mai-14 septembrie 1488 de Ştefan cel Mare şi Sfânt. În 1547 i s-a adăugat pridvorul (pictat în exterior), sub oblăduirea Mitropolitului Grigore Rosca. Mănăstirea a fost populată încă de la început cu călugări.

Viaţa monahală s-a întrerupt în 1785, după anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, când Mănăstirea a fost desfiinţată, iar chiliile distruse. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1991, viaţa monahală fiind reluată cu obşte de maici, având-o ca stareţă pe Stavrofora Irina Pântescu.”

Un alt loc sfânt de vizitat, cu o istorie pierdută în negura vremurilor, este Mânăstirea Prislop, despre care de aproape un secol şi jumătate, nu se mai cunosc documente despre mănăstire. Ca fapt divers, aici credincioșii vin și se roagă la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, dăruit de domniţa Zamfira mânăstirii în anul 1580.

Un alt loc de pelerinaj, dar și plin de istorie, este la Mânăstirea Neamț, locaș construit pe vremea lui Petru Muşat (1375-1391) pe locul unui schit vechi, din lemn. Conform izvoarelor istorice, dar și a documentelor de atestare, această mânăstire este cea mai veche şi mai însemnată aşezare monahală din Moldova, având hramul Înălţarea Domnului, și a fost zidită de Ştefan cel Mare şi Sfânt în 1495-1497, fiind cea mai mare şi mai expresivă dintre ctitoriilor sale.

Acestea sunt doar o parte din multele mânăstiri și bisericii de pe teritoriul României, locașuri care merită vizitate, așa cum spuneam, chiar din punctul de vedere al unui turist curios, nu neapărat al creștinului. România are potențialul de a deveni o locație atrăgătoare pentru turiștii străini, dar asta înseamnă să existe și implicarea factorilor decizionali în a face acest lucru.