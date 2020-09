Cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani. 8 doamne care arată trăznet, chiar și la asemenea vârste

Unele dintre vedetele trecute de 50 de ani, arată din ce în ce mai bine, deși au mai mult de o jumătate de secol de viață. Ele se situează în topurile celor mai atrăgătoare și dorite femei din lume. Câteva dintre acestea chiar mai bine decât femeile de 30 de ani. Iată 8 doamne care sunt trecute de 50 de ani, dar care arată trăznet, în opinia celor de la www.debarbati.ro.

8 doamne care arată trăznet și la vârsta de 50 de ani

Sunt multe doamne trecute de vârsta de 50 de ani, care au mai mult sex-appeal, decât alte femei chiar și cu mult mai tinere. Acest fapt se datorează moștenirii genetice, dar și a felului în care acestea au grijă de ele.

Iată care sunt cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani și începem topul cu Monica Belucci, modelul italian, care mâine 30 septembrie va împlini 56 de ani. La această vârstă, ea mai pozează pentru campanii de publicitate, începându-și cariera la vârsta de 13 ani. A devenit celebră pentru formele sale, pe care încă le etalează.

Halle Berry

Frumoasa actriță din X-Men și John Wick se află în top cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani. Aceasta și-a serbat de curând cei 54 de ani pe care ia împlinit, pe o plajă. În ultima perioadă aceasta își afișează din ce în ce mai mult, trupul perfect, natural, invidiat de multe alte doamne.

A fost distinsă cu premiul Oscar pentru interpretare în rol principal în filmul Monster’s Ball. A fost prima și singura actriță de culoare care a primit acest premiu. Cu această ocazie a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood, având un salariu exorbitant.

Salma Hayek

În topul care cuprinde cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani se încadrează și Salma Hayek. În luna septembrie a acestui an, frumoasa actriță a împlinit frumoasa vârstă de 54 de ani. Ea își delectează fanii prin aparițiile sale în costum de baie.

Este căsătorită cu miliardarul francez Francois-Henri Pinault, deținătorul unui imperiu financiar în industria frumuseții, printre care brandurile Gucci și Yves Saint Laurent. dIN 2007 este mamă.

Elizabeth Hurley

Și Elizabeth Hurley este inclusă în topul în care apar cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani. La 55 de ani, costumele de baie ale cărui brand le deține îi vin ca turnate, pozând mai mult în bikini decât în tinerețe.

Pamela Anderson

Printre cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani se numără și Pamela Anderson care nu arată deloc rău la vârsta de 53 de ani.

Frumoasa actriță din Baywatch încă întoarce capete și este dispusă mai mai înceapă o relație, după cele 4 căsnicii destrămate.

Cindy Crawford

Inclusă în topul care privește cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani este și Cindy Crawford. Aceasta pozează nud și după 50 de ani afirmând că se simte bine în pielea ei și că nudul este frumos la orice vârstă.

Ea a activat în lumea modeligului și a fost căsătorită cu Richard Gere și Rande Gerber și este mama a doi copii.

Elle Macpherson

Elle Macpherson se numără printre cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani. Face parte din generația modelelor din anii 80, pe care nu o întrecea nimeni la cum purta costumul de baie.

Astăzi are 56 de ani și are propria afacere cu lenjerie intimă, cosmetice, precum și o agenție de modeling. A fost măritată de două ori și are doi băieți din mariajul cu al doilea soț.

Catherine Zeta-Jones

La vârsta de 51 de ani împliniți luna aceasta, Catherine Zeta-Jones se află printre cele mai frumoase femei trecute de 50 de ani.

Este căsătorită cu Michael Douglas și are doi copii, fiica fiind la începutul carierei în modeling.