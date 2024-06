Turcia este înconjurată de ape: la nord se află Marea Neagră, la sud Marea Mediterană, la vest Marea Egee, iar în partea de nord-vest Marea Marmara. Totuși, cele mai dezvoltate și intens vizitate zone turistice sunt stațiunile de la Marea Egee și cele din zona Antalya. Dacă planifici o vacanță vara asta, iată care sunt cele mai bune stațiuni all-inclusive pentru o vacanță la mare în Turcia

Stațiunile din Turcia – ce să alegi

Stațiunile de la Marea Egee

Stațiunile de la Marea Egee sunt situate în vestul Turciei și sunt mai apropiate de România în comparație cu zona Antalya. Acest lucru face ca ele să fie o opțiune populară pentru români, deoarece se pot deplasa relativ ușor și cu mașina personală.

De exemplu, distanța de la București la Kusadasi este de aproximativ 1081 kilometri, care poate fi parcursă în aproximativ 14 ore și jumătate. S-ar putea să ai nevoie, totuși, de o noapte de odihnă.

Stațiunile din zona Antalya

Zona Antalya, localizată în sud-vestul Turciei, este mai îndepărtată de România. Drumul cu mașina până la Antalya durează, în medie, 18 ore, iar distanța de la București la Antalya City este de aproximativ 1336 kilometri. La fel ca în cazul Kusadasi, se recomandă o noapte de odihnă pe traseu.

Pentru cei care preferă să călătorească cu avionul, există aeroporturi convenabile în fiecare dintre aceste destinații: Aeroportul Milas Bodrum și Aeroportul Internațional Antalya, ambele cu un flux mare de turiști.

Cele mai bune stațiuni all-inclusive pentru o vacanță la mare în Turcia

Stațiunile de la Marea Egee, cum ar fi Kusadasi, Bodrum și Marmaris, sunt cunoscute pentru combinația lor de peisaje naturale spectaculoase și bogăție istorică.

Majoritatea hotelurilor funcționează în regim all-inclusive, oferind turiștilor confort și un raport bun calitate-preț. În aceste stațiuni, turiștii pot explora numeroase situri arheologice, cum ar fi Efes, Casa Fecioarei Maria și Templul lui Apollo din Didim.

Stațiunea Kusadasi este vibrantă și plină de viață, cu o mulțime de restaurante, cluburi și activități pentru toate vârstele. Bodrum, în schimb, oferă o atmosferă mai boemă și atracții precum Castelul Sfântului Petru și Mausoleul din Halicarnas.

Stațiunile din zona Antalya, inclusiv Belek, Lara Kundu și Alanya, sunt renumite pentru hotelurile lor luxoase și servicii de înaltă calitate.

Deși Antalya nu are la fel de multe atracții turistice în imediata apropiere ca Egee, compensează prin resorturile mari care oferă activități diverse în incinta lor. Parcuri tematice, cum ar fi The Land of Legends, și acvariul din Antalya sunt doar câteva dintre locurile care merită vizitate.

Antalya City, cu centrul său vechi și viața de noapte activă, oferă de asemenea numeroase oportunități pentru cumpărături și divertisment. Stațiunea Belek este cunoscută pentru plajele sale late și nisipoase, ideale pentru relaxare.

Plajele din stațiunile de la Marea Egee și din zona Antalya

Plajele de la Marea Egee sunt variate, cu o combinație de nisip și pietriș, și sunt adesea înconjurate de peisaje montane spectaculoase. În Kusadasi, plajele populare includ Ladies Beach, Long Beach și Pamukak Beach. Bodrum oferă plaje precum Gumbet Beach și Ortakent Beach, iar Marmaris are plaje mixte și de nisip, cum ar fi Long Beach și Icmeler Beach.

Plajele din zona Antalya sunt în general mai line și mai accesibile. Lara Beach este una dintre cele mai renumite plaje, cu nisip fin și lungă de peste 10 kilometri. Kemer are plaje de pietriș, dar și nisip amenajat, iar Belek și Side sunt cunoscute pentru plajele lor late și nisipoase, ideale pentru familii.

Indiferent că vrei să explorezi atracții turistice fascinante sau să te relaxezi într-un resort de lux, Turcia are câte ceva pentru toată lumea.

În plus, stațiunile de la Marea Egee și cele din zona Antalya sunt opțiuni excelente pentru o vacanță all-inclusive la mare.