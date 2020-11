Cele mai bune mini-serii de pe HBO GO – ”The Undoing” plus alte 9 filme de neratat

Sezoanele celor mai bune seriale pot fi urmărite pe HBO GO. Sute de filme, dar și peste 4000 de episoade pot fi vizionate aici. Iată o listă cu 9 filme, pe lângă care și Undoing, care se află printre cele mai bune mini-serii de la HBO GO.

HBO GO a devenit o tradiție pentru mulți dintre noi, mai ales în week-end-uri, când putem face cu adevărat „binging”. HBO GO este un serviciu de streaming de filme și seriale, pe care le putem viziona dacă plătim un abonament lunar. Iată o listă cu mini-seriile care pot fi vizionate pe HBO GO.

The Undoing – De la început

Este un serial de tip dramă, difuzat în premieră pe HBO GO, aflându-se printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 8.1/10.

Serialul o prezintă pe Grace Fraser, o terapeută de succes, pe soțul ei și fiul lor. Peste noapte, un abis se deschide în viețile lor aparent perfecte: o moarte violentă și un lanț de revelații teribile.

Roadkill – Ținta politică

Are un episod în premieră. Este un serial de tip thrile, politic, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 6.6/10.

Viața lui Peter Laurence se destramă. Fără să se simtă vinovat sau să aibă remușcări, el încearcă să meargă înainte cu planurile lui în timp ce alții vor să-l distrugă. Va putea să treacă peste probleme pentru a câștiga premiul suprem?

No mans land – Tărâmul nimănui

Este un serial de tip dramă,war, difuzat în premieră pe HBO GO, aflându-se printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 8/10.

Serialul prezintă războiul din Siria prin ochii lui Antoine, un tânăr francez care își caută sora ce despre care se crede că e moartă. În timp ce deslușește misterul, Antoine se aliază cu o unitate de femei luptătoare kurde.

Manifest – Destinația

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 7,2/10. Se află deja la sezonul al doilea.

În această dramă plină de mister, un avion dispare în mod inexplicabil în timpul unui zbor transoceanic și reapare la 5 ani după ce a fost declarat dispărut. Deși pentru pasageri timpul a stat pe loc, pentru cei dragi au trecut ani de zile.

How to with John Wilson – Cum facem?

Este un serial de tip comedie, documentar difuzat în premieră pe HBO GO, aflându-se printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 8,3/10.

John Wilson, un new yorkez anxios, încearcă să dea sfaturi în timp ce se confruntă cu propriile lui probleme personale. El documentează pe ascuns viețile celorlalți locuitori din New York, într-o odisee comică despre auto-descoperire.

Patria – Patria

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 8/10.

Conflictul bascilor din perspectiva a două familii, de-a lungul mai multor ani. Două femei care au crescut prietene: una este văduva unei victime a grupului terorist ETA, cealaltă mama unui tânăr care s-a alăturat ETA.

Bjornstad (Aka. Beartown) – Scandalul

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 7.8/10.

Hocheiul reprezintă ultima speranță din Beartown și persoana responsabilă de acest sport duce o povară grea. Ziua meciului semifinalei naționale este catalizatorul unui act violent care va traumatiza o tânără și va provoca haos în oraș.

We are who we are – Noi, cei adevărați

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 6.7/10.

O poveste despre maturizare, despre doi copii americani care trăiesc într-o bază militară americană din Italia, serialul explorează prietenia, prima iubire, identitatea și prezintă toată euforia haotică și angoasa unui adolescent.

The spanish Princess – Prințesa spaniolă

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, istorie, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 6.8/10.

Catherine de Aragon este prințesa Spaniei și i s-a promis tronul englez din copilărie. Când soțul ei moare subit, Catherine pare să fi pierdut tronul, asta până când pune ochii pe noul moștenitor, viitorul rege Henric al VIII-lea.

Warrior -Războinicul

Are un episod în premieră. Este un serial de tip dramă, acțiune, difuzat pe HBO GO, care se află printre cele mai bune mini-serii în momentul de față. Este cotat pe IMDb, cu nota 8.2/10.

Acțiunea serialului are loc în Chinatown-ul din San Francisco imediat după Războiul Civil. Serialul spune povestea unui tânăr expert în arte marțiale, proaspăt sosit din China, care se trezește prins în sângeroasele războaie Tong.