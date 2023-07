Cele mai bune filme horror de pe Netflix. Peliculele pe care puțini au curaj să le vizioneze

Îți prezentăm cele mai bune filme horror de pe Netflix. Fie că ești pasionat de filme de groază sau cauți unele cu care să îți înspăimânți prietenii următoarea dată când vă adunați, unele dintre aceste pelicule sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Nu mulți au curaj să se uite la un film de groază și dacă unele sunt previzibile și devin chiar plictisitoare, cele pe care ți le-am pregătit mai jos te vor lăsa puțin traumatizat.

Cele mai bune filme horror de pe Netflix

Creep (2014)

Dacă vrei mai multe dovezi că frații Duplass sunt de fapt malefici, iată cea mai bună dovadă. Patrick Brice (care este și regizor și co-scenarist) joacă rolul unui videograf care răspunde la un anunț de pe Craigslist pentru Josef (Mark Duplass), care vrea să facă un film pentru presupusul său copil nenăscut. Mark Duplass este super înfricoșător în acest film.

Gerald’s Game (2017)

Înainte de seria The Haunting of Hill House, Mike Flanagan a adus această adaptare abilă a romanului lui Stephen King Gerald’s Game.

Carla Gugino joacă rolul lui Jessie, o femeie care pleacă în vacanță cu soțul ei la o casă izolată pe un lac din Alabama. Când Jessie ajunge să fie încătușată de pat fără ca nimeni să o ajute să scape, devine o chestiune de supraviețuire și de evadare.

The Call (2020)

Două filme cu numele The Call au apărut în 2020. Urmărește-l pe cel sud-coreean, un thriller de călătorie în timp care se învârte în jurul unui apel telefonic. Seo-yeon, în vârstă de 28 de ani, găsește un telefon îngropat într-un dulap din casa copilăriei sale. Acesta sună – și se pare că apelantul locuiește în aceeași casă cu 20 de ani mai devreme. Răsturnări de situație până în ultimul moment, plus o urmărire sălbatică a unei pisici și a unui șoarece care modifică trecutul și prezentul fac din acest film un must-watch.

Under The Shadow (2016)

La fel ca alte câteva titluri din această listă, acest horror psihologic se dublează subtil ca o alegorie pentru teme sociale mai largi, cum ar fi opresiunea. Plasat în Teheranul anilor 1980, în timpul unei serii de raiduri aeriene cunoscute sub numele de Războiul orașelor, urmărește o mamă și o fiică bântuite în casa lor de un rău misterios. Mulți spun că Under The Shadow este un film horror excelent.

1922 (2017)

Una dintre cele mai reușite adaptări ale lui Stephen King, această dramă horror bazată pe nuvela 1922 este un slow-burn cu o interpretare hipnotizantă în centrul său. Thomas Jane, pe care îl e posibil să îl știi din Boogie Nights și The Punisher din 2004, oferă una dintre cele mai bune interpretări din cariera sa în rolul mereu mândrului Wilfred James, un fermier care ia decizia total înțeleaptă de a-și ucide soția cu ajutorul fiului lor adolescent. Consecințele sunt sfâșietoare pe mai multe planuri.

Creep 2 (2017)

Dacă ai văzut Creep, trebuie să vezi și Creep 2, care e și mai bun. Un ucigaș în serie autoproclamat (Mark Duplass, de asemenea co-scenarist) ademenește videografii la casa sa izolată într-o pădure. Cu un amestec absurd de râsete și teroare, acest horror psihologic cu buget redus este de văzut.

Calibre (2018)

Acest thriller tensionat este departe de a fi o escapadă idilică. Pregătește-te pentru un coșmar, din care protagoniștii vor cu disperare să se trezească. Vaughn și Marcus pornesc într-o excursie de vânătoare de weekend pentru băieți, dar după o noapte de beție, se trezesc că se confruntă cu evenimente pe care nu le-ar fi putut planifica niciodată. Calibre se ridică la înălțimea numelui său, oferind o combinație de dramă sumbră și captivantă.

Casa lui (2020)

Dezvăluindu-și relele supranaturale prin intermediul unei povești umane sfâșietoare, His House îi urmărește pe Bol și Rial, un cuplu de refugiați din Sudan, care se luptă să se adapteze la noua lor viață într-un oraș englezesc. His House se joacă cu spectrele psihologice ale trecutului, adăugând și mai multe coridoare de chin.

The Platform (2019)

Din stocul impresionant de filme internaționale de la Netflix vine horror-ul SF spaniol The Platform. Povestea sa de înaltă concepție se concentrează pe un turn care livrează mâncare oamenilor de pe fiecare dintre numeroasele sale niveluri prin intermediul unei platforme. Cei din vârf obțin cea mai bună și mai abundentă mâncare, care este devorată pe măsură ce platforma coboară pe nivele. Comentariul social răsună pe tot parcursul acestui thriller distopic, care ia întorsături șocante, uneori macabre, până jos.

Before I Wake

Mike Flanagan spune o poveste puternic emoționantă folosind frica, familia și creaturile. Jacob Tremblay joacă rolul unui copil adoptat care este îngrozit să adoarmă din cauza unei figuri macabre cunoscute sub numele de „Omul Înghețat”. Fluturii și lumile fantastice nu detaliază cea mai înspăimântătoare experiență horror, deoarece Flanagan se bazează pe imaginația copilăriei care transformă amintirile traumatizante.

The Mist

Când cineva vorbește despre adaptarea lui Frank Darabont a cărții The Mist de Stephen King, conversațiile se concentrează de obicei pe unul dintre cele mai sumbre finaluri din cinematografie. De la designul creaturilor până la rivalitățile dintre personaje, Darabont exploatează cele mai rele instincte ale umanității în timp ce se află într-un scenariu apocaliptic de supermarket. În bogatul panteon al adaptărilor cinematografice ale lui Stephen King, care variază de la capodopere la gafe fără speranță, The Mist este ferm așezat alături de eșalonul superior.

The Ritual

Oferta filmelor de groază de pe Netflix a crescut cu The Ritual, debutul regizoral al lui David Bruckner. Patru prieteni pleacă într-o excursie în nordul Suediei în memoria celui de-al cincilea decedat, doar pentru a deveni victimele unui coșmar în pădure.

Viziunile încep prin stratificarea groazei psihologice pe măsură ce personajele se confruntă cu temerile sau vinovăția, apoi cultul adaugă groază comunitară, iar în cele din urmă, Bruckner livrează bunurile de creatură-film.

O sursă de teroare se hrănește cu următoarea și provoacă traume viitoare, toate interconectate, în timp ce Bruckner intră și iese cu ușurință din mai multe subgenuri horror. Sunt atât de multe lucruri de care să te bucuri pe măsură ce o pădure suedeză devine o închisoare izolată în aer liber, iar apoi se dezlănțuie iadul. Bruckner își etalează abilitățile de regizor într-un mod semnificativ.

Dar nu te limita doar la filme, există o mulțime de seriale pe Netflix, de groază sau alte genuri pe care le poți urmări cu sufletul la gură.