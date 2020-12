Cele mai bune filme horror de pe Netflix. Top 19 de văzut

Dacă Halloween-ul ar avea 365 de zile, fii sigur că Netflix are grijă să ai la dispoziție un film de groază diferit în fiecare noapte. Pentru cei ce nu au răbdare să caute minute întregi un film, am pregătit un top de filme ce le puteți găsi pe platformă.

Mai jos vei găsi cele mai bune filme horror de vizionat pe Netflix în momentul de față. Acestea diferă de la filme clasice, la filme mai puțin cunoscute și chiar și câteva comedii, scary movie.

Poltergeist

A fost nominalizat pentru trei „Academy Awards”. Filmul produs și scris de către Stephen Spielberg este considerat unul dintre cele mai bune filme horror. Viața unei familii normale din California se transformă într-un coșmar când află că locuința lor este bântuită de fantome.

Silence of the Lambs

Poate unul dintre cele mai criticate filme horror, Silence of the Lambs este singurul film de acest gen care a câștigat „Best Picture” la Oscaruri. Este vorba despre un agent FBI, Clarice Sarling. Aceasta caută ajutorul unui criminal în serie, Dr. Hannibal Lecter, pentru a putea prinde alt criminal cunoscut sub numele de Buffalo Bill.

The Babysitter

Nimic nu e mai înspăimântător decât un adolescent ce se îndrăgostește de bona familiei. Decât dacă, bona face parte dintr-un cult satanic ce sacrifică oameni în bucătăria părinților tăi.

Killer Clown from Outer Space

Cine are nevoie de Pennywise când îl ai pe Jojo, clovnul monstru din spațiu? Dacă vrei ceva diferit, Netflix îți oferă acest film pentru a scăpa din monotonia filmelor de groază. Poate este mai bine să nu știi foarte multe lucruri despre acest film, decât că există arme din popcorn și clovni extratereștri ce beau sânge.

It comes at night

Este vorba de un film thriller claustrofobic ce se focusează pe o familie ce se destramă încet și sperieturi ce te vor afecta o săptămână. Cel puțin.

Malevolent

Florence Pugh este actrița principală ce joacă în acest film. Ea face parte dintr-un grup ce pretind că fac exorcizări pentru a fi plătiți, când de fapt ele sunt false. Până dau de o fantomă reală.

The Evil Dead

Dacă vrei să fii speriat și amuzat în același timp pentru două ore, acesta este filmul perfect pentru tine. Caută-l și vei afla de ce.

As Above, So Below

Este povestea unui arheolog ce caută informații despre trecut în Catacombele din Paris. Din păcate, a găsit mai mult decât avea inițial în plan.

Would You Rather

Este varianta adultă a jocului ce este cunoscut în întreaga lume. Doar că…cu mize mult mai mari. Pe viață și pe moarte.

The Shining

Jack Torrance merge cu familia la un hotel în munți ce este gol, el având grijă de el. Ceva se schimbă și începe să-și terorizeze familia. Trebuie să urmărești filmul pentru a afla cum se termină.

Alte filme horror ce le poți viziona pe Netflix: