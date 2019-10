Cele mai bogate femei din lume. O româncă, în Topul Miliardarelor. Pe ce loc se află

Cu noroc sau multă muncă, au reușit să ajungă cele mai bogate femei din lume. Cum românii sunt peste tot, și în Topul Miliardarelor regăsim o parte din neamul nostru. Pe ce loc se află?

Diane Hendricks, Meg Whitman și Anastasia Soare au construit imperii în domeniul lor de activitate, s-au luptat cot la cot cu bărbații, iar acum se află în Topul Miliardarelor. În clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei figurează numele unor doamne care au o poveste uluitoare, iar printre ele se află și o româncă, Anastasia Soare. În vârstă de 61 de ani, cea supranumită ”Regina Sprâncenelor”, ocupă locul 21 în topul menționat, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari.

După 20 de ani de muncă în industria cosmeticelor, acum culege roadele și conduce un imperiu carre îi poartă numele, prezent în peste 30 de țări ce include peste 3.000 de puncte de lucru. Anastasia a devenit de-a lungul anilor un brand și s-a ocupat de sprâncenele starurilor de la Hollywood precum Jennifer Lopez, Madonna, Kim Kardashian, Kylie Jenner şi Oprah Winfrey.

Anastasia Soare a migrat în SUA împreună cu soțul ei, Victor, și a pus pilonii lanțului de saloane de cosmetică, acum celebre în toată lumea. De asemenea, fiica ei, Norvina, în vârstă de 31 de ani, îi urmează exemplul.

„Am avut în România un profesor de desen, care mai târziu a emigrat în America și care facea caricaturi pentru „New Yorkers” , iar el ne povestea, atunci când faci un portret cu creionul, cât de importante sunt sprâncenele. Ca sa poți să schimbi o emoție de pe fața unei persoane, schimbi sprâncenele. Tot el ne-a prezentat „Golden Ratio” (Proporția de aur) pe care Leonardo Da Vinci a folosit-o de foarte multe ori în lucrările lui.

Când am ajuns în America și am început să fac fashion mi-am dat seama ca nimeni nu dădea atenție sprâncenelor. Chiar și eu, când îmi faceam tratamente faciale, îmi pensam sprâncenele și mi-am dat seama ca arătam surprinsă, pentru că le aveam foarte subțiri și arcuite… și uite așa am început să mă documentez, să caut metode ca să-mi repar sprâncenele și, când am descoperit cum, mi s-a parut că trebuie să împart această experiență cu toată lumea, cu toate femeile”, a povestit românca într-un interviu pentru știrileprotv.ro.