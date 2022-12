Cele mai amuzante căutări ale românilor pe internet în 2022. Ce au vrut internauţii să afle anul acesta

Românii s-au obișnuit foarte mult cu internetul. Începând cu cei mici, până la cei mai bătrâni, cum au o intrebare la care nu cunosc răspunsul apelează cu toată încrederea la net. Mulți au întrebări la care nici nu te gândești. Așadar, care sunt cele mai amuzante căutări ale românilor pe internet în 2022.

Căutările bizare de pe net ale anului 2023. „Se ce e greu să iubești?”

Emag, cel mai mare magazin online din țara noastră, a făcut topul celor mai ciudate căutări de pe site-ul său, în anul 2022. Românii au avut întrebări care de care mai bizare, la care nici nu te poți gândi.

Conform studiului, cele mai bizare căutări provin de regulă, de la persoane care au încurcat Google cu caseta de căutare a platformei magazinului online.

Ce căutări bizare au avut românii pe internet în acest an

-De ce nu-s romanii ca nemtii?

-De ce nu mănâncă găinile decât pâine?

-De ce e greu să iubești?

-Ce să nu faci la liceu?

-De ce îmi apar în coș 2 obiecte vreau numai unu,

-De ce imi indica curent pe impamintare in casa?

-Cum faci să meargă magazin play pe laptop?

-Cum fac print cu iphone 8?

-Cum fac să meargă mai repede windows 10?

-Ce să faci pe avion?

-Nevasta mi-a spart contul ce să fac ajutor?

-Aspirator să spele covor singur robot,

-Arcuri tesla model 3,

-Vreau poze cu ceas pe taci,

-Vreau sa descarc tiktok,

-Ceas de mana poti raspunde la el,

-Rechin pe telecomandă,

-Trotinete 50-100 ani,

-Ceas cu care pot sa sun si sa trimit sms pe whatsApp,

-Flori care pot ramine in pamant pe timp de iarna,

-Pc uri care merge bine fortnite,

-Căști cu urechi de pisica cu microfon care se conectează la tablet?

Căutări ciudate de pe Tazz

-Ardei copți maxim,

-Oferte cartofi,

-Carte de gatit one piece,

-Fasole batuta tensiune colesterol,

-Cartofi animale suceava,

-Ciorbă rădăuțeană jamila,

-Paine pt ciorba fasole,

-Linguri mari ciorbă pt bărbați,

-Carte de gatit world of warcraft

-Șnițel de pui de la mcdonald’s,

Categoria celor care mușcă din dușmani

-Aparat păcănele cu manele full hd sau 4k sau 3d sau 2d

-Mărțișor manele,

-Sticluță bebe cu manele,

-Havebord cu manele,

-Emblema bmw pt tort,

Șoim de speriat păsări

-Primăvara cu numele Roxana,

-Arată și miroase bine toată ziua!

-Puicuțe outoare în mehedinți

-Diamant de pus la gât când faci sex,

-Gel pentru creșterea maximă a libidoului feminin,

-Tot felu de prezervative

-Șoim speriat păsări

Nevasta agresivă

-Placuța de pază cu câinele e ok nevasta e agresivă

-O nevastă ce ar trebui sa faca daca crede ca baba-su are amant

-Ce sa iei la sora ta

-Sort pentru cupluri

-Tricou cu numele sotului meu te iubesc de la sotia ta catalina

-Vreau să îmi spioneze sotul daca are amanta ce microfon gasesc sa il cos in haina

-Camera de filmat care pot sa vad prin telefon ce se întamplă.

O lume minunată

-Carucioare de papusi ieftine in care pot sa doarma,

-Ce sa iau sa nu mai se inflitreze pipi in pat,

-Papusi bebelusi care par adevarati,

-Bebelusi mare cumparat

-Bentita bebelusi urechi clapaunge

-Hainute de bebelusi adevarati

-Loc sa doarmă pisica.

Întrebări ciudate despre modă

-Parfumuri fete cinci stele,

-Parfumuri arabesti de la luis varel la emag,

-Adidași alexandru maquin,

Tricouri care nu se udă,

-Jeordane,

-Tomi filingen ceas,

-Manechin de bos,

-Chiloți cu picior pt ca să nu te iriți.

E loc de „Bună ziua”!

-Bună ziua aceasta. tableta samsung tab a 7 lite suporta jocul pubg mobile???

-Bună ziua as avea nevoie de cineva care lucreaza in farmacie vreau sa ai adresez o intrebare in privat multumesc

-Bună ziua daca eu ma aflu in afara tarii si as vrea sa fac rata la o centrala termica gaz.

Căutări ciudate despre bitcoin

Categoria Bitcoin

-Bitcoin pe internet,

-Moneda bitcoin ieftina,

-Se merită să investesc în bitcoin,

-Bitcoin monedă de aur,

-NFT în cărți,

–NFT televizor,

-NFT bored.