Cel mai scurt cuvânt din limba română care denumește o localitate are doar două litere. Satul se află în vestul României

Probabil, la o primă vedere, ți se pare foarte ciudat, însă există o localitate într-un județ din vestul țării noastre, ce poartă o denumire formată din doar două litere. Nu este foarte populară în rândul românilor, însă cei care ajung aici se pot bucura la maximum de obiectivele turistice. Despre ce este vorba.

Cum se numește localitatea din două litere

Probabil că n-ai fi crezut niciodată până acum că, în România, există o localitate a cărei denumire este formată din doar două litere. Este vorba despre o unitate administrativ-teritorială, formată din satele Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Ip, Zăuan și Zăuan-Băi.

Localitatea în cauză este situată în județul Sălaj, în Transilvania. Ea poartă denumirea unuia dintre satele enumerate mai sus. Așa cum probabil ai ghicit deja, este vorba despre localitatea Ip. Denumirea ei vine din limba maghiară, mai exact de la termenul Ipp.

Când a apărut localitatea Ip pe hartă

Nu se știe exact de când datează localitatea Ip, însă știm din informațiile din spațiul public că reședința de comună cu aceeași denumire a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1208. La vremea respectivă, denumirea era de villa Ypu. Numele de astăzi ar proveni din anul 1854.

Localitatea Cosniciu de Jos a fost atestată documentar pentru în anul 1213 sub denumirea de Villa Coznis, Zăuan în 1249 sub denumirea de Terra Zwan, Cosniciu de Sus în 1341 sub denumirea de Kosnich, iar cea mai recent menţionată documentar a fost Zăuan-Băi, în 1913, potrivit Wikipedia.

Localitatea Ip se află, încă din anul 2012, sub conducerea aceluiași primar, reprezentant al Uniunii Democrate Maghiare din România, Laszlo Markus. Așadar, unitatea este administrată de către edilul UDMR și un consiliu local compus din 13 consilieri.

Ce poți vizita în localitatea Ip și în proximitate

Pentru românii pasionați de călătorii, comuna Ip ascunde secrete atractive. Turiștii pot vizita în zonă Biserica reformată, ale cărei baze au fost puse în secolul al XVI-lea, astăzi fiind declarată monument istoric, la fel precum Casa parohială, construită în anul 1751.

Localitatea Ip din Sălaj prezintă numeroase locuințe țărănești, datând din secolul al XIX-lea, construite, ornamentate și organizate în funcție de obiceiurile tradiționale din zonă.

Dacă te numeri printre persoanele pasionate de istorie sau de arheologie, poți vizita cu încredere și împrejurimile localității Ip. Situl arheologic de la Cosinciu de Jos este un reper important pentru specialiștii în domeniu, mereu fascinați. Tot în acest sens, recomandăm și siturile de la Zăuan.