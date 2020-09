Cel mai sănătos tip de pește. Sortimentul de care să te ferești. Este cel mai nociv

Care este cel mai sănătos tip de pește și de ce sortiment trebuie să te ferești? Dacă îți place să consumi de obicei pește sau te conformezi practicii pescetarianismului , trebuie să știi aceste detalii. Care este cel mai nociv?

Care este cel mai nociv pește?

Un procent destul de mare de oameni din zilele noastre aleg să nu mai consume carnea roșie. În timp ce unii o elimină de tot din alimentație, alții aleg un regim bazat pe pește, ouă și legume. În categoria a treia se află cei care consumă toate tipurile de carne și de produse animale, dar atât și legume. Specialiștii recomandă ca totul să fie consumat moderat sau în cazurile speciale ca renunțarea la un produs să fie pe baza sfatului unui medic. Pentru cei care consumă pește, important este care este carnea cea mai hrănitoare, mai cu seamă că-și iau multe proteine de aici, în cazul în care nu consumă alte produse de origine animală. Peștele este oricum extrem de recomandat în alimentație, cu condiția să alegi ce carne îți aduce beneficii.

Carnea lui poate conține o proteină de înaltă calitate și esențialii acizi grași Omega-3. Acizii grași au un rol important în sănătatea creierului și a inimii, dovedindu-se ulterior că scad procesele inflamatorii și reduc riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, este o opțiune magnifică pentru femeile însărcinate pentru că ajută la o mai bună dezvoltare prenatală a bebelușilor. Asociația Americană a Inimii recomandă consumul de pește de cel puțin două ori pe săptămână, mai cu seamă a celui gras precum somonul, păstrăvul sălbatic, sardinele sau tonul. Riscurile intervin atunci când consumi pești contaminați cu mercur.

Cei mai periculoși sunt: rechinul, peștele spadă, macroul king, tilefish.

Tipuri de pești în funcție de procentul de oase

Scrumbia are foarte multe oase – procent de 90% Babușca are carnea albă și gustoasă, dar are oase intramusculare → procent de 60%

Crapul are carnea albă și gustoasă, dar are destule oase intramusculare – procent de 60%

Plătica are carnea albă și gustoasă, dar are destule oase intramusculare – procent de 60%

Roșioara are carnea albă, bună la gust, însă are destule oase intramusculare – procent de 60%

Știuca are carnea gustoasă și foarte slabă. Totuși, aceasta este un pește cu destul de multe oase. – procent de 55%

Calcanul este recunoscut pentru forma sa. Are carnea albă și fină și nu are multe oase – 35%

Somnul are carnea albă și extrem de grasă. Majoritară e șirea spinării – procent 30%.

Somonul are carnea fină și alb sau roz. Nu are oase intramusculare – procent 30%

Macroul are carnea grasă și se curăță ușor de pe oase – procent 25%

Dorana este gustoasă și are puține oase – procent 15%

Sturionul e peștele cu cele mai puține oase pentru că are doar cartilagii – procent 10%