Cel mai rușinos secret din trecutul lui Gigi Becali! Umilință totală înainte de nunta lui Gică Hagi

Înainte de a-și întoarce fața spre Dumnezeu, a furat la poker și barbut. Ploile s-au stricat de prin 2000 încolo, însă înainte, viciul îi era lege; una de care s-a poticnit în 1989, când a pierdut în fața lui ”Ciocă”, altul decât al Elodiei. A urmat îngenuncherea.

Fostul deputat Cristian Rizea a făcut mai multe dezvăluiri despre Gigi Becali, în cartea sa, intitulată ”Spovedania lui Rizea”. Cei doi s-au cunoscut în 1989, la un club din Jupiter. Cu o zi înainte de nunta lui Hagi cu prima soție, Rizea își amintește că l-a văzut pe Becali rugându-se în genunchi în fața lui ”Cioacă”, om celebru în lumea jocurilor de noroc.

El voia să îl înduplece pentru a-i da înapoi lanțurile și brățările de aur pierdute la barbut, nu pentru că ar fi avut vreo semnificație pentru acesta, ci pentru a-și respecta cuvântul, încălcat deja. Latifundiarul îi jurase lui Hagi că nu va mai juca astfel de jocuri, astfel că, după ce și-a încercat norocul, risca să fie văzut de ”rege” fără accesoriile sale, deci totul ar fi ieșit la iveală.

Pokerul face parte chiar și din istoria recentă a clubului Steaua. În anul 2004, după un joc de poker cu Dumitru Sechelariu, Becali i-a transferat pe Lovin și Baciu la Steaua. Nu pe bani, ci pe o carte. Dumitru Dragomir povestea în cartea sa, numită ”Meciurile vieții mele”, că Gigi Becali avea metode ingenioase de a trișa la poker sau barbut.

„M-a invitat intr-o seara la Lido sa jucam poker in doi. Dupa cateva maini, il vad ca da cartile incet si se tot uita ca inecatu’ sa le desluseasca. M-am prins si l-am controlat. Avea un ciob de oglinda intre teancurile de bani si cand facea el cartile vedea intotdeauna ce am eu in mana.”

„De fapt, Gigi se preta la tot felul de prostii.”

„Gigi a venit cu niste zaruri facute pe „terta”. Am sa explic pentru cei care nu stiu ce inseamna: zarurile sunt facute special ca pe numerele 1-2-4, care sunt perdante, suprafetele zarurilor sa fie mai late, iar pentru numerele 3-5-6 suprafetele sa fie mai inguste.”

„Cui stia sa dea cu zarurile, lung si fara obstacole, ii veneau numai 3-5-6; cel care nu stia si arunca zarurile corect, nu avea nicio sansa.”

„Zarurile, fiind mai late pe 1-2-4, cadeau intotdeauna pe laturile mai mari si nu pe cele inguste.”, povesteste Dragomir in cartea „Meciurile vietii mele”.