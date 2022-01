Cel mai romantic traseu din Europa, recomandat de Corina Caragea de Valentine’s Day: „Te duce prin mai multe orășele, castele”

Corina Caragea a venit cu recomandări spectaculoase pentru români. Cei care vor să profite de Valentine’s Day și să facă o călătorie romantică au la dispoziție o destinație fantastică. Frumoasa vedetă a explicat unde ar trebui să meargă cuplurile în perioada următoare.

Mulți români își fac planuri pentru următoarea lună, ținând cont că vor să se bucure de câteva zile pline de dragoste și magie. Corina Caragea a explicat că recomandă câteva destinații romantice, acestea aflându-se în Italia, Portugalia și Germania, ultima țară având un traseu spectaculos.

„Cea mai romantică țară este Italia, mie îmi place foarte mult. (…) Aș recomanda drumul romantic din Germania. Știu, când zici Germania, nu pare romantic.

Dar ei au acest drum care te duce prin mai multe orășele, castele. Unii fac acest drum cu bicicleta, dar se poate închiria o mașină. Se poate vedea castelul care i-a inspirat pe cei de la Disney.

Unul dintre orașe este Rottenburg, este cel mai bine conservat oraș din Germania, din Europa aș putea spune. Aș mai recomanda Madeira, se mai numește și insula primăverii, unde s-a născut Ronaldo.

Temperatura este perfectă chiar și iarna, prețurile sunt foarte bune. Eu când am fost, nu am fost în cuplu, am fost cu o gașcă. Am închiriat o vilă ca în filme la un preț foarte bun, am stat o săptămână. (…)

Parisul nu m-a cucerit, nu știu de ce. Gusturile nu se discută. Topul meu e format din Italia, Germania și Portugalia. Oamenii ar trebui să se intereseze bine de restricții înainte să ajungă.”, a zis Corina Caragea, la Vorbește lumea.