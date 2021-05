Probleme pentru Corina Caragea în Dubai. Ce a pățit prezentatoarea TV în vacanță: ”Nu știam”

Corina Caragea a întâmpinat câteva probleme în Dubai. Ce a pățit cunsocuta prezentatoare chiar în timpul vacanței? Cunoscuta brunetă s-a trezit că oamenii reacționează foarte diferit atunci când o văd.

Corina Caragea adoră să călătorească, să fie înconjurată de peisaje care mai de care mai speciale, să cunoască diverse culturi și să se bucure de ce are lumea mai frumos – oamenii.

Cunoscuta prezentatoare colindă deja de ani buni colțuri îndepărtate și bifează noi locuri în care să se regăsească. De data aceasta iată că a poposit în țările arabe, loc unde s-au retras mulți datorită relaxării de care se bucură cei de acolo.

Vremurile tulburi încă ne cuprind, dar chiar și așa viața tuturor nu se oprește în loc, iar majoritatea oamenilor au decis ca după o lungă perioadă se se bucure din nou de vacanțe în destinațiile în care a fost permis. Corina Caragea susține că nu trebuie ca plecările să fie tăiate de pe listă, ci doar ca toată lumea să se adapteze la viața de acum și la precauția din fiecare călătorie.

„Eu am fost în țări care cer test PCR negativ la intrare, desigur că nu e comod și e cu emoții până în ultimul moment. Carantină nu am făcut la întoarcere, pentru că țara nu era pe lista galbenă a României. Mi-a plăcut că totul era deschis – teatre, restaurante, magazine, desigur, cu anumite restricții – distanțare, igienizare, măști obligatorii”, a detaliat celebra brunetă.

„În Japonia am simțit cel mai tare acest șoc cultural. Totul era altfel, de la faptul că nu ne strângem de mână când ne întâlnim, nu ne pupăm, a trebuit să mă descalț la intrarea în clădirea hotelului, să caut pe Google cum se folosește toaleta, căci nu înțelegeam nimic din toate acele butoane de lângă capacul de wc, m-am repezit să întru în metrou, deși acolo se așteaptă frumos la coadă…

Într-un metrou din Dubai eram singura femeie între zeci de bărbați și nu e tot, eram în tricou și pantaloni scurți. Se uitau tare ciudat la mine și habar nu aveam de ce. Pe lângă ținuta total neadecvată, intrasem într-un vagon de… bărbați. Femeile au vagonul lor separat. Sau altădată m-am trezit că am intrat într-un vagon cu mochetă pe jos, canapele, eram la un vagon VIP fără să am bilet pentru asta. La fel am pățit și în Japonia, am înghețat când a venit “nașul”, dar el doar a făcut o plecăciune”

Corina Caragea (Sursa: click.ro)