Cel mai nou cuplu din showbiz. Prima imagine cu cei doi împreună

Fericire mare pentru fanii unei celebre cântăreţe din muzica românească. Deşi a încercat să ţină secret, s-a aflat cu cine se iubeşte. Acesta este cel mai nou cuplu din showbiz.

Ana Baniciu este în al nouălea cer. Câştigătoarea sezonului al doilea “Asia Express” trăieşte, din nou, fiorii iubirii. Aceasta formează un cuplu cu Edy Kovacs. Deşi nu au confirmat relaţia, este evident că între cei doi este ceva mai mult decât prietenie, dacă este să ne luăm după ultimele fotografii de pe Instagram. Cântăreaţa a postat, de curând, o imagine extrem de romantică: stă pe umărul iubitului său, pe o plajă. Se pare că cei doi sunt plecaţi în vacanţă.

Iată că fiica lui Mircea Baniciu şi-a găsit, în sfârşit, fericirea, după ce, de-a lungul timpului, se plângea că nu îşi găseşte jumătatea. O altă fotografie care îi dă de gol pe cei doi este cea în care Ana stă întinsă pe pat şi tine de mână un bărbat misterios.

“Pentru că eu sunt de părere că norocul în dragoste ți-l mai faci și cu mâna ta și eu am cam greșit. Am vrut eu mereu să schimb bărbații. Mi-am dat seama că nici nu trebuie să încerci să faci asta. E o greșeală foarte mare să schimbi un om. Trebuie, efectiv, să conviețuiești așa sau, dacă nu, să te duci pe drumul tău. Și asta am tot făcut, dar aștept să apară și pe drumul meu bărbatul ăla ideal”, spunea, în urmă cu un an, artista.