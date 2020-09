Ana Baniciu, accident grav. Ce a pățit fosta vedetă Asia Express: „Aveam super viteză”

Ana Baniciu a suferit un accident cu trotineta electrică, în București, în timp ce se plimba cu prietenii ei. Cântăreața era convinsă că și-a rupt piciorul.

Ana Baniciu a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cum s-a petrecut scena dramatică de azi-noapte. Cântăreața mărturisește cum se plimba alături de prietenii săi și a trecut cu trotineta printr-o baltă. Având viteză mare, vehiculul nu a mai putut păstra direcția de mers, iar blondina s-a dezechilibrat și a căzut. Impactul cu solul a fost suficient de puternic încât să îi cauzeze probleme mari.

„Aceste trotinete sunt foarte periculoase în ideea că dacă prind puțină apă. treci printr-o baltă sau orice chestie de genul ăsta, ai căzut. Adică nu e discuție. Aveam super viteză, am prins o baltă și am căzut. Este pentru prima dată în viața mea când am fost absolut convinsă că mi-am rupt piciorul.”, a povestit Ana Baniciu pe Instagram.