Cel mai nou cuplu din showbiz: ea abia a rupt logodna, iar el a divorțat recent. Au fost fotografiaţi sărutându-se

El a divorțat recent de partenera lui de viață. Ea abia a rupt logodna. Nimeni nu știe cum exact, însă au ajuns să formeze cel mai nou cuplu din showbiz. Imaginile surprinse de paparazzi confirmă acest lucru. Au fost fotografiați sărutându-se pasional pe străzile orașului. Foto

Celebritățile care formează cel mai nou cuplu

Se încinge atmosfera între Jeremy Allen White și Rosalia! Actorul de 32 de ani și cântăreața de 31 de ani au fost fotografiați de paparazzi în timp ce se sărutau pasional în Los Angeles, spre finalul săptămânii trecute, mai exact joi seară, 11 ianuarie 2024.

Jeremy Allen White s-a rezemat de capota unei mașini negre, în timp ce Rosalia și-a pus brațele în jurul gâtului lui și s-a aplecat pentru a-l săruta, așa cum se poate observa și în una dintre fotografiile din galerie. În alta, cuplul poate fi văzut plimbându-se, vedeta din The Bear având o țigară aprinsă în mână.

Cum s-au pregătit Jeremy Allen White și Rosalia pentru seara discretă de întâlnire

Atât Jeremy Allen White, cât și Rosalia au fost îmbrăcați lejer, tipic unei seri în care se întâlnesc în mod discret. Cântăreața Beso a purtat o fustă neagră scurtă și un hanorac negru cu fermoar, cu maiou alb dedesubt și o pereche de cizme de culoare neagră.

Jeremy Allen White a ales să poarte pantaloni negri și adidași albi, cu o jachetă bomber din piele așezată cu tact peste un pulover cafeniu și o căciulă pe cap.

Au petrecut chiar și Anul Nou împreună

Întâlnire de joi seară dintre Jeremy Allen White și Rosalia este cea mai recentă întrevedere între celebritățile care au mai fost surprinse împreună de paparazzi în ultimele luni. La sfârșitul lui noiembrie, aceștia au fost văzuți ținându-se de mână în parcarea unui restaurant.

De asemenea, Jeremy Allen White și Rosalia au început anul 2024 împreună, în New York City. Actorul și câștigătorul Grammy s-a plimbat împreună cu partenera lui pe străzile orașului, lăsând impresia că reprezintă un cuplu de ultra-modă, potrivit jurnaliștilor străini.

El a divorțat recent, ea a rupt logodna

Jeremy Allen White a câștigat, recent, Globurile de Aur din 2024, pentru cea mai bună interpretare a unui actor masculin într-un musical sau comedie, pentru producția The Bear. Astfel, celebritatea le-a luat fața lui Bill Hader din Barry, Jason Segel din Shrinking, Jason Sudeikis din Ted Lasso și Steve Martin și Martin Short, co-starurile lui Only Murders in the Building.

Partenerul cântăreței Rosalia a câștigat premiul Globurile de Aur pentru cea mai bună interpretare a unui actor masculin într-un musical sau comedie al doilea al consecutiv.

Detaliile ce i-au surprins pe fanii celor două celebrități privind ieșirile lor împreună au avut legătură cu statusul lor romantic. Jeremy Allen White a divorțat recent de partenera lui de viață, în timp ce Rosalia abia a rupt logodna, ceea ce a ridicat multe semne de întrebare.