Globurile de Aur 2024. Cine sunt câștigătorii care au surprins pe toată lumea

Text: Gala Globurilor de Aur din 2024 a fost o sărbătoare a excelenței în cinematografie, cu filmul biografic „Oppenheimer” al lui Christopher Nolan dominând evenimentul. Cine sunt cei mai buni actori premiați în cadrul celei de-a 81 ediții?

Fimul care a cucerit inimile a milioane de cinefili

La cea de-a 81-a ediție anuală a Galei Globurilor de Aur, filmul „Oppenheimer” a fost marele câștigător al serii, adjudecându-și prestigiosul titlu de „Cel mai bun film – dramă”.

Succesul său nu s-a oprit aici, deoarece doi dintre actorii săi principali au fost onorați cu premii pentru „Cel mai bun actor într-un film – dramă” și „Cel mai bun actor în rol secundar într-un film”. De asemenea, regizorul filmului a fost recompensat cu un premiu pentru realizările sale.

Filmul „Oppenheimer”, care explorează viața și realizările științifice ale fizicianului J. Robert Oppenheimer, a impresionat criticii și publicul deopotrivă, demonstrându-și forța narativă și vizuală într-o piață cinematografică extrem de competitivă. Astfel, aceste distincții la Globurile de Aur subliniază statutul său de producție de top în industria filmului.

În contrast, filmul „Barbie” a reușit să câștige două premii, o performanță remarcabilă, dar eclipsată de succesul fulminant al „Oppenheimer”. De asemenea, producția franceză „Anatomie d’une Chute” a fost recunoscută cu două premii, marcând o prezență impresionantă pentru cinematografia europeană la acest eveniment de prestigiu.

Actorii câștigători din filmul premiat la Globurile de Aur

La cea de-a 81-a ediție a Globurilor de Aur, ultima creație cinematografică a regizorului Christopher Nolan, un film biografic despre J. Robert Oppenheimer, părintele bombei atomice, a avut un debut strălucitor, adjudecându-și premiul pentru cel mai bun regizor. Evenimentul, desfășurat într-o sală plină, a fost martorul unei seri triumfale pentru Nolan și echipa sa.

Actorul Cillian Murphy, care a interpretat rolul lui Robert Oppenheimer, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, o recunoaștere a talentului său remarcabil și a interpretării sale profunde a personajului istoric.

„Oppenheimer”, cu opt nominalizări, a demonstrat că este favoritul publicului și al criticilor, reușind să câștige și trofeul pentru cea mai bună coloană sonoră originală, consolidându-și astfel statutul său de producție cinematografică de excepție și totodată, subliniind contribuția muzicală la atmosfera și tensiunea filmului.

Filmul, care explorează viața și realizările controversate ale lui Oppenheimer, a fost apreciat nu doar pentru interpretarea actoricească și regia de excepție, ci și pentru partea sa muzicală,

Downey Jr., cunoscut pentru abilitățile sale actoricești versatile, a adăugat o nouă dimensiune filmului regizat de Christopher Nolan, aducând la viață complexitatea și tensiunea din culisele istoriei bombei atomice.

Prestația sa a fost una dintre cele mai remarcate ale serii, demonstrând o dată în plus talentul său excepțional câștigând premiul pentru ”Cel mai bun actor în rol secundar. Interpretarea sa memorabilă a unui politician și rival cheie al savantului J. Robert Oppenheimer a fost unanim apreciată de critici și public.

Câștigătorii din lumea cinematografică

• Cel mai bun film – dramă: „Oppenheimer” (Universal Pictures)

• Cel mai bun film – comedie/ musical: “Poor Things” (Searchlight Pictures)

• Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Lily Gladstone – “Killers of the Flower Moon”

• Cel mai bun actor într-un film – dramă: Cillian Murphy – “Oppenheimer”

• Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/ musical: Emma Stone – “Poor Things”

• Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical: Paul Giamatti – “The Holdovers”

• Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film: Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers”

• Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: Robert Downey Jr. – “Oppenheimer”

• Cel mai bun regizor: Christopher Nolan – “Oppenheimer”

• Cel mai bun scenariu: “Anatomy of a Fall” – Justine Triet, Arthur Harari

• Cel mai bun film de animaţie: “The Boy and the Heron” (GKids)

• Cel mai bun film în limbă străină: “Anatomy of a Fall” (Neon) Franţa

• Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson – “Oppenheimer”

• Cel mai bun cântec original: “Barbie” – “What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas

• Cel mai bun program de stand-up – Ricky Gervais – “Ricky Gervais: Armageddon”

• Realizări cinematografice şi de Box office – “Barbie” (Warner Bros.)

Câștigătorii din televiziune

• Cel mai bun serial – dramă: “Succession” (HBO)

• Cel mai bun serial – comedie/ musical: “The Bear” (FX)

• Cea mai bună miniserie/ film de televiziune: „Beef”

• Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ serial de televiziune: Ali Wong – “Beef”

• Cel mai bun actor într-o miniserie/ serial de televiziune: Jeremy Allen White – “The Bear”

• Cea mai bună actriţă într-un serial TV – dramă: Sarah Snook – “Succession”

• Cel mai bun actor într-un serial TV – dramă: Kieran Culkin – “Succession”

• Cea mai bună actriţă într-un serial TV musical – comedie: Ayo Edebiri – “The Bear”

• Cel mai bun actor într-un serial musical – comedie: Jeremy Allen White – “The Bear”

• Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Elizabeth Debicki – “The Crown”

• Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Matthew Macfadyen – “Succession”