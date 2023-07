Cel mai nociv aliment pe care îl consumăm aproape zilnic. Renunţă cât mai repede la el!

Dacă ne dorim să avem un corp sănătos este necesar să avem grijă și la ceea ce mâncăm. Anumite alimente pe care le consumăm zilnic ne-ar putea pune sănătatea în pericol. Anunțul a fost făcut de unul dintre cei mai cunoscuți medici, Dr. Mihail Pautov. De-a lungul timpului, acesta a devenit cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă vis-a-vis de sănătate. Află despre ce aliment este vorba!

Doctorul Mihail Pautov a ajuns la această concluzie după ce a testat timp de mai multe zile un aparat care măsoară glicemia. Aparatul îți realizează o serie de grafice pentru a-ți arăta cum stai cu glicemia.

În prima parte a zilei, medicul relatează că a mâncat ouă cu avocado, iar mai târziu a optat pentru o porție de coaste de porc și cu salată. La acest preparat a adăugat și o porție de cartofi, care nu au făcut decât să crească nivelul glicemiei.

”Uite așa arată linia de glicemie care stă la 100, este un constant 100. Asta îți dorești tu să ai pe parcusul întregii zile ca să trăiești până la 120 de ani și să nu faci niciodată diabet, să ai puțin inflamație în corp, să gândești bine. Iată ce s-a întâmplat după ce am mâncat coaste de porc cu o salată și am adăugat alimentul nostru secret. Glicemia mea s-a dus în sus.”

Pentru a fi sigur de rezultat, medicul a consumat și a doua zi aceleași mese, însă, fără cartofi. Glicemia s-a menținut constantă și nu a crescut. Consumul de cartofi poate duce la creșterea glicemiei. De aceea, este indicat să încercăm să evităm consumarea acestui aliment.

”Deci a doua zi am mâncat aceste coaste, de sosuri aproape nu m-am atins și această salată. Dar, în prima zi am mâncat aceste coaste, aceeași salată și acești cartofi. În final, ori de câte ori am mâncat la orice masă, chit că aveam carne, chit că aveam salată, fibre și am băgat cartofi, indiferent că sunt prăjiți sau fierți sau făcuți la cuptor, glicemia mea s-a dus mereu în sus mai mult decât s-a dus la prăjituri, mai mult decât s-a dus la înghețată.

Explicația este simplă. Cartofii sunt formați dintr-o porție majoritară de amidon. Amidonul e format din două molecule de glucoză. Ori de câte ori mâncăm cartofi, acel amidon este tăiat de către amilazele noastre și este transformat în glucoză, glucoză pură.”