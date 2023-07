Alimentul considerat sănătos care este mai nociv decât zahărul. Doctorul Mihail Pautov a făcut anunțul

Este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, un produs natural cu o listă lungă de efecte benefice pentru organismul uman, fiind și vedeta unor sfaturi și recomandări mai ales pentru cei care vor să dea jos kilogramele în plus, însă mulți medici și specialiști în nutriție au ajuns să îl considere mai nociv decât zahărul, în anumite condiții. Doctorul Mihail Pautov a explicat cine ar trebui să îl evite.

În cadrul unei ediții a emisiunii pe care o prezintă la Antena 1, celebrul medic Mihail Pautov a demontat un mit considerat de foarte mulți sănătate curată. Potrivit specialistului, în anumite situații, mierea consumată pe stomacul gol poate avea efecte nedorite.

Medicul a explicat că el și alți specialiști din domeniu au ajuns să considere mierea mai rea decât zahărul, explicând care sunt diferențele dintre aceste două produse, la nivel structural, și cum se comportă în organism în momentul în care sunt ingerate.

Dacă este mâncată pe stomacul gol, mierea nu va face decât să crească pofta de mâncare, ceea ce înseamnă că trebuie evitată complet de cei care își doresc să dea jos kilogramele în exces.

„Mierea are 40% glucoză, 30% fructoză, e zahăr pur care se absoarbe imediat. În momentul în care iei o linguriță de miere care, repet, pare sănătate pură, dimineața, n-o să ne îngrașe neapărat, dar vă garantez că după o oră de când am luat lingurița de miere, efectiv o să mori de foame.

Dacă scopul tău este să te îngrași, dacă scopul tău este să iei în greutate, dacă n-ai poftă, cred că ăsta este cel mai bun mod de a-ți accelera pofta dimineața: să iei o linguriță de miere.

Dacă, însă, vrei să slăbești, te rog, evită mierea pe cât posibil, în special pe stomacul gol” – a explicat medicul, videoclipul fiind publicat și pe pagina sa de Instagram.