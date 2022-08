Cel mai nesănătos aliment pe care românii îl consumă zilnic. E de necrezut ce se întâmplă în organism când îl mănânci

Un medic vine cu un avertisment special pentru români. Doctorul susține că majoritatea oamenilor consumă foarte des acest aliment, mai cu seamă persoanele care au un buget redus atunci când vine vorba despre cumpărăturile de la supermarket sau de la piață. Specialistul susține că nimeni nu trebuie să mai mănânce cel puțin în cantități mari acest lucru care se află primul pe lista tuturor. Despre ce este vorba?

Doctorul Mihail Pautov a postat un nou mesaj video pe Facebook pentru români. Acesta a susținut că majoritatea consumă în exces un aliment de care trebuie să scape. Mai exact, este vorba despre orice tip de cartof.

Specialistul a adus în prim-plan faptul că în special cei care locuiesc în România au pe primul loc pe lista de cumpărături cartofii. În timpul acesta, cei mai mulți îl preferă pentru că este gustos, ține de foame și este și bun la preț. Mulți internauți au rămas fără reacție atunci când au auzit mesajul medicului.

Unii dintre ei sunt de părere că bătrânii au trăit mulți ani și au consumat cartofi de 3 sau 4 ori pe săptămână din lipsa altor alimente. Alții au subliniat că în special bunicii au consumat cartofi de cele mai multe ori la prânz sau seara într-o tocană de cartofi sau în ciorbă.

,,Întreb și eu de ce bătrâni noștri au trăit până la o suta de ani și au mâncat de 3,4 ori cartofi pe săptămâna”, ,,Bunicii noștrii mâncau de cele mai multe doar la prânz și seara. O Tocana de cartofi, o ciorba. Ei nu beau cafea de la Starbucks, sau sucuri nu aveau gustări.

Dacă mâncau un dulce era așa o gogoașa făcută in casa din joi in paști. Plus ca munceau toată ziua. Noi acum mâncam mult și stam mult”, au fost doar câteva din comentariile primite de specialist pe pagina oficială Facebook.