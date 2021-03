Cel mai mare secret de la Survivor România. Ce se întâmplă în locul unde nu ajung camerele de filmat

”Survivor România” a început de aproape trei luni, deci pentru participanți condițiile impuse de echipa show-ului de la Kanal D au devenit casă, jungla masă, iar dorul oaspete. Atât Faimoșii, cât și Războinicii sunt filmați non-stop din multe unghiuri, dar nu din toate, căci există unele locuri în spațiul destinat lor în Dominicană unde lentilele camerelor de filmat nu ajung. Simona Hapciuc a făcut dezvăluirea.

Pe lângă faptul că nu au strictul necesar, începând cu obiecte de uz personal, săpun sau șampon, concurenții dorm pe scândura unei barăci formate din trei pereți și fac frigul în ploaie atunci când natura se dezlănțuie. Și mâncarea este un factor sensibil, căci dacă nu câștigă jocurile de recompensă, rămân doar cu nucile de cocos și puținele banane descoperite pe insulă.

În ciuda deprivărilor însă participanții s-au arătat până acum inventivi și au reușit să facă față condițiilor din junglă. Și-au construit diferite spații de relaxare, de pildă Războinicii, care și-au făcut un leagăn, un balansoar și încep o mică toaletă. Dovada supremă este, totuși, pe teren.

Lupta între echipe contează mult, iar fiecare tabără are propriile strategii și secrete, pe care nu ar vrea ca adversarii să le audă. Prin urmare, toți concurenții apelează la un truc atunci când nu vor să fie auziți de către echipa de filmare sau de restul colegilor. În tabăra roșie, spune Simona, cei care fac strategrii merg în apă și vorbesc ore bune. Nimeni nu îi poate auzi acolo.

Un alt amănunt devoalat de fosta Faimoasă a fost despre fetele din echipa Războinicilor. Acestea ar apela la o anumită strategie atunci când văd că încep să piardă puncte în fața rivalelor sau realizează pe parcursul jocului că nu sunt în cea mai bună formă. Majoritatea se dau lotive pe teren, se accidentează subit sau inventează diferite motive pentru a evita confruntarea.

Echipa Războinicilor a pierdut cele două jocuri de imunitate din săptămâna trecută, astfel că a fost nevoită să-și trimită la votul publicului doi participanți. Maria și Albert s-au confruntat, iar cei de acasă au hotărât, pentru a treia oară consecutiv, că Albert merită să rămână în competiție. Pe de cealaltă parte, deși pe teren au câștigat, la consiliu și-au pierdut și ei un om, pe Roxana Nemeș, care nu a mai putut continua concursul din punct de vedere medical.

„Mă simt mai bine, ceea ce asta e până la urmă cel mai important. Am făcut analize, am ținut dietă. Nu mai am dureri mari, dar, din păcate, nu sunt perfect sănătoasă, așa că o să mă duc acasă. O să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat foarte multă putere”, a fost discursul Faimoasei, înainte de-ași îmbrățișa pentru ultima dată colegii în acest cadru.