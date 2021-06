Răzvan Lucescu este extrem de cunoscut în lumea fotbalului, dar un anumit regret îl urmărește. Marele antrenor se bucură de o familie frumoasă și o carieră strălucitoare, dar nu totul merge ca pe roate în viața sa. Acesta a decis să își deschidă inima și să le spună tuturor ce problemă are, de fapt.

Răzvan Lucescu a participat la emisiunea Vorbește lumea alături de fiul său, Matei, unde a discutat despre familia sa. Ținând cont că acesta a devenit bunic, Cove și Lora au fost curioși să afle cum se comportă marele antrenor cu nepoții săi. Se pare că starul din lumea fotbalului are un mare regret, anume faptul că nu își cunoaște foarte bine rudele. Chiar dacă nu suferă pentru că a lăsat totul pentru carieră, acesta speră că lucrurile se vor remedia într-o bună zi.

„Nu pot spune că sunt un bunic bun, nu pot spune că îmi cunosc nepoții foarte bine. Am fost și sunt plecat foarte mult, deci nu aveam cum să ajung să îi cunosc. Ca tată am încercat să fiu destul de liber în idei, le-am dat libertate lor, mereu am zis că un om trebuie să își trăiască propriile experiențe. (…) Cred că am avut un mare noroc cu soția mea, ea a fost echilibrul în familie. În perioada în care aveau 16-17 ani și nu dădeau de mama lor, sunau la mine și eram foarte fericit.

Nu pot spune că îmi pare rău pentru că sunt în plină acțiune, dar cred că mai târziu îmi voi dori să iau nepoții în lume și să plec cu ei. Nu am încercat să îi educ (n.r. copiii) către fotbal, iar el crescând într-un anturaj feminin nu a devenit pasionat. Nu știu nici acum de câte ori urmărește, probabil doar când are bunicul său sau eu vreun meci.”, a zis Răzvan Lucescu.