Cel mai mare regret al lui George Buhnici, după scandalul de la Neversea 2022. Traumele suferite: ”Prima lună nu am ieșit din casă”

George Buhnici, primul interviu după scandalul declanșat în anul 2022, ca urmare a declarațiilor făcute la festivalul Neversea. Vloggerul a vorbit despre traumele pe care le-a suferit și cum l-a afectat situația de atunci, inclusiv pe plan profesional. Care este cel mai mare regret al fostului jurnalist.

În anul 2022, în perioada festivalului Neversea, George Buhnici a oripilat opinia publică cu o serie de declarații considerate controversate. Fostul jurnalist a spus că merge la mare să vadă piele, nu celulită și vergeturi, precizând totodată că este norocos fiindcă soția lui arată ca o minoră.

În declarațiile făcute, vloggerul le-a îndemnat pe femeile care au celulită și vergeturi să mai treacă și pe la „săliță” (sala de sport – n.r.), pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Amintim că reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) l-au amendat pe bărbat.

La un an de la evenimentul cu pricina, George Buhnici a acceptat să ofere un interviu în care a discutat pe larg despre situația de la momentul respectiv. Anul 2022 a fost cel mai dificil pe plan personal pentru vlogger, după cum a mărturisit, dar a fost și o perioadă în care a evoluat pe multiple planuri.

Deși situația creată anul trecut la Neversea 2022 a fost una controversată și dificilă, l-a ajutat să evolueze. În prezent, George Buhnici susține că se află în cel mai bun moment al carierei sale profesionale, fiind încrezător și în viitorul despre care spune că sună bine.

„Prima lună nu am ieșit din casă. Am ieșit foarte puțin. Nu mă mai puteam uita la televizor, efectiv nu am știut ce să fac. Cu toată experiența, habar nu aveam, nu am știut ce să fac.

Totul a pornit într-o avalanșă, veneau din toate părțile. Nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să îmi creez justificări. Am fost într-un limbo așa. Cel mai mare regret a fost că a trebuit să sufere Lorena, familia mea„, a declarat George Buhnici.