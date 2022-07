George Buhnici rupe tăcerea despre derapajul de la Neversea și își cere scuze: „Fumat sau cel puțin amețit de băutură” VIDEO

George Buhnici și-a cerut scuze pentru derapajul său de la festivalul Neversea. Celebrul jurnalist a făcut, atunci, o serie de declarații halucinante referitoare la domnișoarele cu forme rubensiene, care își etalează trupurile nelucrate la sală pe plajă. Ce mesaj a transmis soțul Lorenei Buhnici, în urmă cu puțin timp.

Jurnalistul George Buhnici a rupt tăcerea în privința scandalului pe care l-a creat la Neversea. Soțul Lorenei Buhnici le-a cerut iertare, public, doamnelor și domnișoarelor pe care le-a jignit în urma declarațiilor halucinante pe care le-a rostit la festivalul din Constanța, la începutul lunii iulie.

George Buhnici și-a exprimat profundul regret față de persoanele pe care le-a insultat, atunci când a criticat femeile supraponderale care se expun pe plajă. Mai mult de atât, jurnalistul s-a autocaracterizat drept un bărbat care ar fi vorbit „ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap.”

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare.

O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură.

Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză.

Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic.