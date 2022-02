Cel mai lung fulger din lume. Nimeni nu credea ca poate să ajungă la atât de mulți kilometri

Organizaţia Meteorologică Mondială a anunțat de curând că, în aprilie 2020, s-a petrecut un fenoment pe care mulți probabil nici nu l-ar fi crezut posibil: un sigur fulger s-a extins pe câteva sute de kilometri, străbătând bolta cerească a trei state: Texas, Louisiana şi Mississippi. Ce au declarat specialiștii și care a fost vechiul record stabilit în 2018, în Brazilia, afli în paragrafele următoare.

În aprilie 2020, un singur fulger s-a extins pe 768 kilometri în Texas, Louisiana şi Mississippi, potrivit anunțului făcut recent de Organizația Meteorologică Mondială.

Acesta a bătut vechiul record, stabilit în anul 2018, în Brazilia, de 709 kilometri. Anterior, un singur fulger care a durat 17,1 secunde a străbătut Uruguay şi nordul Argentinei, depăşind vechiul record de 16,7 secunde.

Fenomentul este cu atât mai grozav cu cât, în general, fulgerele nu se întind pe mai mult de 16 kilometri, durând chiar mai puțin de o secundă, conform declarațiilor făcute de Randall Cerveny de la Arizona State University, raportorul OMM pentru evenimente meteorologice şi climatice extreme.

Cel mai mare fulger înregistrat vreodată poate fi văzut în imaginile surpinse de sateliţi, furnizate de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA). Acesta a avut o distanţă de 768 km și a fost înregistrat în sudul SUA, pe 29 aprilie 2020.

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020 @NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD

WMO has verified 2 new world records for ⚡️⚡️lightning in notorious #megaflash hotspots

WMO has verified 2 new world records for a ⚡️⚡️ #megaflash

Greatest duration of 17.1 seconds over #Uruguay and #Argentina

Longest distance of 768 km (477.2 miles) across southern #USA @NOAA imagery of US megaflash highlights advances in #satellites and detection technology pic.twitter.com/RazD75gqNM

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022