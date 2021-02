Cel mai gustos burrito mexican. Ingredientul simplu care îl face delicios

Cum să faci cel mai bun burrito mexican? Este un ingredient care-l face delicios. E foarte simplu și nu-și trebuie multă îndemânare în bucătărie. Care sunt alimentele de care ai nevoie și cum trebuie să prepari totul?

Rețetă pentru burrito mexican

Burrito e potrivit pentru aproape toate momentele, mai ales cele unde e vreme de povești alături de prietenii apropiați sau pur și simplu o seară de sâmbătă cu câteva rude. E un preparat simplu, dar care conține tot ceea ce ai nevoie pentru a te sătura. Compoziția cu carne, legume și puțin suc de lime e perfectă între foile de tortilla.

Poți să te sustragi de la rețeta originală și să pui ce legume îți plac. Dacă nu iubești roșia fiartă sau ardeiul iute, pune-le deoparte pentru ca doar cei care le adoră să le deguste. E totuși nevoie de pătrunjel tăiat mărunt deasupra. Asta îi va adăuga prospețimea de care are nevoie acest preparat mexican.

Mod de preparare:

Toacă o ceapă și călește-o alături de carnea tocată. Pune totul pe foc până scade apa lăsată, dar e important ca în timpul acesta să acoperi cratița cu un capac pentru a se pătrunde mai repede carnea. Toarnă 200 de ml de apă, sucul de roșii și condimentează cu sare, boia de ardei și piper.

Lasă să fierbă totul până scade sosul și apoi adaugă și usturoiul. Amestecă încă 2-3 minute și e gata. Încălzește foile de tortilla într-o tigaie sau direct pe flacără pentru câteva secunde. Pune înauntru un strat de chilli con carne, bucățile de roșii, boabe de porumb și rulează bine de tot buritto-ul. Se servește ca atare sau cu sos de roșii/smântână/suc de lime.

Ingrediente:

500 g carne tocată de vită

1 ceapă mică

100 g fasole roşie fiartă

100 ml suc de roşii

3 căţei de usturoi

boia de ardei iute

sare

piper

Pentru burritos:

8 foi de tortilla

100 g porumb din conservă

2 roşii

smântână

sos de roşii

Rețeta Andreei Raicu

„Soteaza ardeii, ceapa, usturoiul si ardeiul jalapeno la foc mediu, pana ce devin aurii. Combina toate mirodeniile si asezoneaza carnea de vita cu 1 lingura din combinatia de mirodenii obtinuta. Adauga carnea peste legumele sotate si caleste-o bine, pana ce obtine culoarea maronie si incepe sa se lipeasca de tigaie, apoi adauga o cana de apa si restul mirodeniilor. Taie lamaia verde in felii, scurge sucul peste carne si apoi adauga feliile cu totul in mixtura, dand focul mai mic.

Dupa aproximativ o jumatate de ora in care amestecul s-a gatit la foc mic (mai poti adauga apa in tot acest timp, daca ti se pare ca se prinde carnea pe tigaie), gusta si asezoneaza de sare si piper (daca este nevoie), si indeparteaza feliile de lime. Adauga fasolea si orezul (care sunt deja gatite in prealabil) si amesteca bine pana ce se incorporeaza. Serveste in lipii, asezonand totul cu patrunjel, bucatele de rosii, branza, smantana, sos salsa, salata verde si avocado”

