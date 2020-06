Cel mai greu moment din viața lui Smiley! A spus totul cu durere în suflet

După ce a fost mai deschis cu oamenii care îi ascultă muzica în privința relației lui cu Gina Pistol, surprinzător, Smiley s-a deschis mai mult. Artistul a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa: „Am avut un șoc, atunci am conștientizat cât de mult doare numai gândul că ar putea păți ceva”.

Lecție de viață. Smiley, despre cel mai greu moment trăit

Din spunsele sale, niciodată nu i-a fost numai bine sau numai greu. Când stătea prost cu banii, stătea bine cu distracția și cu prietenii, când era bine cu proiectele, stătea prost cu timpul. Așa e în viață, susține el. Cu toate acesta, a existat un moment dificil, când pe strada lui s-a făcut totul gri. La un moment dat, tatăl său a întâmpinat probleme de sănătate, lucru care l-a făcut, pentru un moment, să-i fugă pământul de sub picioare. Pentru a nu lăsa sentimentul neuitat, ca să nu se mai întoarcă la el, a compus, printre lacrimi, o piesă.

„Fiecare lucru rău vine cu câte o rază de soare acolo, cât să nu pierzi de tot speranța. Îmi amintesc de o zi în care mama mi-a spus că tata nu s-a simțit prea bine… Am avut un șoc, atunci am conștientizat cât de mult îi iubesc și cât mă doare numai gândul că ar putea păți ceva. Am și compus o piesă atunci, plângând în hohote, în câteva ore. A fost o veste proastă, dar cu o lecție valoroasă la pachet”, a declarat Smiley pentru VIVA!

Ce crede despre perioada prin care omenirea trece

„Eu cred că omenirea era într-un stadiu cam haotic din anumite puncte de vedere și cred că avea nevoie de o trezire la realitate, de o conștientizare a lucrurilor esențiale. Este o perioadă care are multe implicații și ecouri în toate domeniile, atât umane și profesionale, cât și economice, și cel mai probabil efectele ei se vor simți mult timp de aici înainte. Povestea nu se termină aici, cred că o să ni se tot predea lucruri despre viață, rezistență și economie în următorii ani”, a spus solistul.