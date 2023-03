Cel mai frumos punct de la Indian Wells. Emma Răducanu s-a calificat în optimile turneului după un meci dramatic de trei seturi – VIDEO

Emma Răducanu s-a calificat în optimile turneului de la Indian Wells, după un meci senzațional cu Beatriz Haddad Maia. Cele două sportive au oferit cel mai frumos punct de la acest turneu cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Jurnaliștii englezi sunt încântați că favorita lor a jucat foarte bine în condițiile în care are în continuare probleme medicale.

Emma Răducanu a oferit o lecție de ambiție în meciul cu Beatriz Haddad Maia, o jucătoare din Brazilia mult mai bine clasată în clasamentul WTA, aflată pe poziția cu numărul 13. Sportiva din Marea Britanie se află pe locul 77 mondial și a luptat admirabil reușind să câștige în trei seturi, o partidă care a durat mai bine de două ore. Scorul final a fost 6-1, 2-6, 6-4. Jurnaliștii din Anglia sunt încântați. Favorita lor s-a prezentat foarte bine în condițiile în care anul acesta a disputat doar patru partide, iar înaintea turneului din California a avut o pauză de două luni. La un moment dat prezența ei a fost pusă sub semnul întrebării.

„Aceeași problemă pe care am avut-o anul trecut (n.r. la încheietura mâinii drepte) a început să reapară. Așa că încerc să fiu cât mai precaută.

Partida a avut un punct senzațional, la 2-2 și 30-30 în setul decisiv, despre care fanii au spus că a fost unul dintre momentele psihologice ale duelului. Emma Răducanu a avut câștig de cauză.

This point from Emma Raducanu😍😍 Not a single Djokosmash 😆 pic.twitter.com/hK3yVnGglY

— Medvedev’s abs 🐙🥨 (@sushil26) March 13, 2023