Moment emoționant. Emma Răducanu a părăsit în lacrimi terenul de tenis și riscă nu joace la Australian Open – FOTO & VIDEO

Emma Răducanu trece din nou prin momente dificile. 2023 este gândit drept anul în care trebuie să-și relanseze cariera, dar lucrurile nu merg deloc bine. Jucătoarea de 20 de ani s-a accidentat în optimile de finală ale turneului de la Auckland și riscă să nu participe la Australian Open, competiție care începe pe 16 ianuarie. A părăsit terenul plângând.

Emma Răducanu a început anul pe locul 78 WTA, iar planul ei este să avanseze cât mai rapid și să revină în elita tenisului. A lucrat mult cu antrenorii, iar medicii i-au dat asigurări că totul este în regulă, după ce anul trecut nu a jucat cinci meciuri din cauza unor probleme medicale. Turneul de la Auckland l-a început cu un succes: 4-6, 6-4, 6-2, în fața cehoaicei Linda Fruhvirtova.

Și duelul din optimile de finală l-a început senzațional, iar în primul set cu Viktoria Kuzmova și-a spulberat adversarul: scor 6-0. Apoi, a început coșmarul. Emma s-a accidentat la glezna de la piciorul stâng și nu a mai reușit să țină ritmul și a pierdut setul al doilea cu 7-5. În pauza dintre seturi a cerut intervenția echipei medicale și i-a fost bandajată glezna care o durea. A intrat din nou pe teren, dar după un punct a făcut semn că nu mai poate să joace.

Emma Răducanu a început să plângă pe teren, iar fanii i-au văzut lacrimile și pe drumul spre vestiare. Jucătoarea se teme că din cauza acestei accidentări nu o să poată juca la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului fiind programat să înceapă pe 16 ianuarie.

