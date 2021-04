Cel mai exportat produs agricol din România. Trimitem masiv în Spania și Italia

Camioane, vapoare sau avioane încărcate cu tutun, semințe de cereale, animale vii și carne au plecat anul trecut de la noi către țări din Uniunea Europeană. Cele mai multe în Spania și Italia. Exportatorii de pufuleți au succes până și în Japonia.

Care este cel mai exportat produs agricol din România

Vestiții pufuleți din făină de mălai au ajuns până în Japonia, americanii cumpără conserve cu legume românești, iar brazilienii apreciază Feteasca Neagră. În plus, în loc de grâne, acum tutunul este cel mai exportat produs agricol al României. În total, țara noastră a vândut anul trecut produse agroalimentare de 7 miliarde de euro. Două treimi din acestea au avut ca destinație țări din UE. Am trimis peste hotare îndeosebi tutun, cereale, semințe, animale vii, lactate și carne. În schimb, am cumpărat produse gata ambalate.

Spaniolii și olandezii au cumpărat cel mai mult de la noi, exporturile în cazul lor trecât de valoarea de 1 miliard de euro. Pentru situația din Spania, explicația este că acolo există o comunitate strașnică de români, iar în Olanda își au sediul multe companii internaționale care se ocupă cu comerțul intracomunitar. Clasamentul țărilor în care trăiesc mulți de-ai noștri sunt Italia, Franța și Germania. Pe de altă parte, sunt și producători care exportă și către destinații din afara continentului, cum ar fi pufuleți către americani, australieni sau asiatici.

Pufuleții și Feteasca Neagră, ”trufandale” pentru străini

„Ajungem între 30 şi 200 de pungi pe magazin. Rulajul produselor este acelaşi, ori că suntem listaţi într-o reţea de magazine din New York, ori că suntem în Japonia, Austria. Înseamnă că, probabil, produsele noastre sunt cu largă adresabilitate, au depăşit barierele culturale. Vezi raion în alte ţări pe care scrie ‘pufuleți’”, a explicat Eliodor Apostolescu, producător de pufuleți.

Și băuturile noastre sunt apreciate. Feteasca Neagră și lichiorurile din fructe ajung în Canada, America, Brazilia sau Taiwan. „România este în topul producătorilor de vinuri din UE, așa că vinul produs aici este destul de bine cunoscut pe piețele asiatice”, a spus Costas Manoleas, reprezentantul unui producător de băuturi.