Cele mai bune gogoși de post. Cum ies la fel de pufoase și delicioase

Am intrat în Postul Paștelui, dar cine spune că trebuie să ne reținem de la plăceri? Ceva dulce, fără să fie de dulce, poate fi încropit imediat ori chiar preschimbat dintr-o rețetă normală în una care să respecte condițiile din calendarul ortodox. Una dintre ele, similară cu cea pe care o cunoaștem deja, este cea de gogoși.

Rețetă de gogoși de post

Originile gogoșilor moderne sunt cele dinainte de olykoek, un fel de torturi aduse de coloniștii olandezi la începutul New York-ului sau New Amsterdam. Ele semănau foarte mult cu gogoșile apărute mai târziu, dar nu aveau încă forma inelară actuală. Una dintre cele mai vechi mențiuni despre ”gogoașă” a fost în cartea lui Washington Irving din 1809, ”A History of New York”, de la începutul lumii până la sfârșitul dinastiei olandeze.

„Uneori, masa era împodobită cu imense plăcinte cu mere sau farfurii pline de piersici și pere conservate; dar a fost întotdeauna sigur să se laude cu un fel de mâncare enormă de bile de aluat îndulcit, prăjit în grăsimea porcului și numit aluat de nuci, sau oly koeks: un fel delicios de prăjitură, în prezent rar cunoscut în acest oraș, cu excepția unor familii autentice de olandezi”, este notat în scriere.

Ingrediente

600 grame făina albă de grâu

400 ml apă

25 grame de drojdie proaspată

doua linguri de ulei

o lingurita de sare

o lingură de zahăr

o lingurita de esență de vanilie

ulei pentru prajit si intins pe masa de lucru

zahăr vanilat pentru ornat

Mod de preparare

Pune într-un vas drojdia împreună cu o lingură de zahăr și dizolvă-le în 100 de mililitri de apă. Separat, pune făina, iar în mijlocul ei fă o gaură. În locul rămas liber, toarnă drojdia dizolvată și restul de apă, esența și sarea. Încorporează treptat făina de pe margini și frământă ajutându-te și de cele două linguri de ulei. Pe acestea pe vei adăuga la final, după ce vei încorpora toată făina.

Acoperă vasul cu un prosop și lasă să crească într-un loc calduț până își dublează volumul. Întindealuatul cu ajutorul sucitorului și din el fă cercuri cu ajutorul unui pahar. Lasă gogoșile să crească pe masă timp de zece minute, apoi prăjește-le în ulei. Pe măsură ce se prăjesc, scoate-le din ulei și pune-le pe o farfurie în care poți așeza în prealabil un prosop absorbant de hârtie. Pudrează zahăr peste ele cât sunt calde.