El este cel mai bătrân sportiv român care a învins covid. Cum a trecut multiplul campion peste momentele cumplite, la 86 de ani, vedeți în articolul de mai jos.

Un sportiv român de 86 de ani a învins virusul ucigaș. Are la activ nu mai puțin de 24 de tiluri naționale

El este cel mai bătrân sportiv român care a învins coronavirusul. La cei 86 de ani, după 3 săptămâni de internare, Gabriel Moiceanu a învins virusul ucigaș.

Aceasta este povestea plină de emoție a campionului cu 24 de titluri naționale care a câștigat poate cea mai grea luptă: cu virusul ucigaș.

Cine este Gabriel Moiceanu

Gabriel Moiceanu a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară, la Roma, în anul 1960 și la Tokyo, în anul 1964. De asemenea, în 1958, a câștigat Turul României și a strâns nu mai puțin de 10 participări în ”Mica Buclă”, după care a concurat în Turul Franței pentru amatori.

A fost timp de 10 ani căpitanul echipei naționale și este Maestru Emerit al Sportului. Aceasta reprezintă doar o frântură din prestigioasa carieră a unuia dintre cei mai talentați cicliști ai României.

Trei săptămâni s-a luptat bătrânul sportiv cu virusul ucigaș

Gabriel Moiceanu a urcat Carpații, Alpii, a trecut pe lângă piramide și a pedalat călare pe bătrâna bicicletă Favorit. Recent, Gabriel Moiceanu a reușit, poate, cea mai importantă victorie a sa, învingând astfel moartea.

A stat trei săptămâni internat în spitalul din Câmpulung Muscel, după ce a fost infectat cu virusul ucigaș. Plămânii săi au rezistat. De 10 zile, Gabriel Moiceanu este acasă, în Valea Mare Pravăț, învingând boala cu încăpățânarea cu care împingea pedalele.

Gabriel Moiceanu, bucuros să-ți revadă bătrâna bicicletă

”Sunt în convalescență, acasă. Nici nu vă pot spune ce înseamnă boala asta teribilă, am avut nevoie de mască de oxigen, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am ajuns la coșciugul ăla roșu (n.red. patul de Terapie Intensivă) sau înfășurat în folie. Le mulțumesc acestor echipe de îngerași, așa le spun eu fetelor îmbrăcate în costumele lor albe, cele care au avut grijă de mine în spital.

Nici nu știu ce chip au, dar sunt îngerași. Și uite că datorită lor putem să vorbim și să-mi văd bicicleta Favorit pe care o am din 1953, vechitura mea, că nu am pensia așa mare, să pot să-mi iau una nouă (n.red. râde cu poftă). Așa sunt și eu, cum e Patzaichin, el are vaporul lui, eu am bicicleta mea”, povestește Gabriel Moiceanu.

