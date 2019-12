Cei de la Antena 1 au făcut totul public din greșeală. Cine sunt cei trei concurenți Chefi la Cuțite care se luptă pentru premiu în marea finală

Producătorii show-ului culinar Chefi cu Cuțite au dezvăluit finaliștii fără să vrea. Ce greșeală au făcut? Iată cum s-au dat de gol aceștia și cine sunt cei trei care se luptă pentru marele premiu?

Finaliștii de la Chefi la Cuțite, dezvăluiți din greșeală de Antena 1

Producătorii emisiunii Chefi la Cuțite au dezvăluit din greșeală cei trei concurenți care vor fi parte a finalei concursului din 2019. Fanii show-ului culinar au rămas șocați de faptul că niciunul din concurenții buni din echipa lui Florin Dumitrescu nu a reușit să treacă de semifinale. În acest context, lupta se dă între doi bucătari din echipa lui Sorin Bontea și unul din echipa lui ătălin Scărlătescu. Conform click.ro, marele câștigător din sezonul acesta ar fi Alexandru Comerzan.

În episodul trecut, lacrimile au fost la ele acasă în platoul show-ului culinar. Tema pe care trebuiau să o respecte toți a fost „gustul de acasă”, lucru care le-a adus emoții extreme, mai ales în etapa aceasta a concursului. Membrii familiei fiecăruia sau prietenii cei mai buni s-au pregătit cu câte un mesaj deosebit prin care să le transmită putere. „Munca asta de bucătar și o carieră dacă vrei s-o faci, în general, cere sacrificii! Nu-mi vedeam familia câte opt luni pe an. Am avut perioade în care am venit acasă și am stat o lună și jumătate, nici măcar nu mi se usca șorțul pe sârmă”, a mărturisit aproape cu lacrimi în ochi Chef Sorin Bontea, despre trecutul său.

„Să ai mult noroc și mult succes”

Copiii lui Alexandru Comerzan l-au emoționat până la lacrimi pe bucătar. Până și Cătălin Scărlătescu s-a mirat extrem de tare de reacția sa.

”Salut, tati. Să ai mult noroc și mult succes. Noi îți urăm multă iubire, fiindcă noi te iubim foarte tare și să nu uiți asta niciodată. Noi suntem tare mândri de tine și tare am vrea să fim lângă tine, dar să știi asta: fără sacrificiu nu există victorie. Să știi asta mereu. Te iubim! Întoarce-te curând”, i-au transmis copiii tatălui lor