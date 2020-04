Cea mai urâtă pisică din lume. Cum se numește rasa și unde trăiește

Parcă ar fi o gălușcă, o bunică, un porc, un extraterestru, un creier sau chiar un umbșător alb din celebrul serial Game of Thrones. Ei bine, nu este niciunul dintre acestea, ci este Xherdan, posibil cea mai urâtă pisică din lume. Are 6 ani și jumătate, trăiește în Elveția, nu are niciun fir de păr și are o privire diabolică!

Cea mai urâtă pisică din lume locuiește în Elveția și este foarte iubitoare, chiar dacă te sperie atunci când te privește

Motanul Xherdan face parte din familia Sfinx și în ciuda felului extrem de ciudat în care arată este de fapt un motănel tare simpatic. Cel puțin așa susține stăpâna lui, care i-a făcut chiar și conturi pe rețelele de socializare, unde are peste 31.000 de urmăritori.

Ciudatul Xherdan are 6 ani jumătate, iar stăpâna lui, Sandra Filippi, spune despre prețiosul motan că “are pielea fină ca o piersicuță, ochii de un albastru azuriu… îl iubesc pur și simplu!”.

O pisică Sfinx poate costa să 2.000 de euro

Este realistă, totuși, și recunoaște că la prima vedere poate părea o pisică cel puțin ciudată, iar oamenii care îl văd pentru prima oară pe Xherdan chiar sunt șocați de imaginea pisicii. După ce se împrietenesc și trece un anumit timp, posibil destul de îndelungat, toți ajung într-un final să-l îndrăgească. “Este ca un bebeluș, cere mereu să fie alintat și mângâiat. Toată ziua stă și se uită pe fereastră la păsărele și miaună la ele ca și cum ar vorbi…” spune stăpâna motanului Xherdan.

Rasa din care face parte Xherdan, posibil cea mai urâtă pisică din lume, se numește Sphynx și se recomandă ca pisicile din această rasă să nu intre în contact cu alte rase. Este de asemenea o pisică foarte scumpă, un exemplar putând să ajungă chiar și la 2.000 de euro.