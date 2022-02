Cea mai tare româncă în IT e în top MIT Technology Review, la doar 33 de ani. Cine e Raluca Popa

România este considerată a fi țara cu cel mai mare IQ la nivel european. Conform datelor recente, țara noastră ar avea cei mai mulți oameni cu un IQ peste 119. În acest context, nu ar trebui să ne surprindă când aflăm că o tânără de numai 33 de ani, Raluca Ada Popa, a ajuns una din cele mai bine văzute femei din IT-ul mondial. Celebra publicație de top, MIT Technology Review a catalogat-o pe româncă „inovatorul sub 35 de ani din 2019”.

Raluca Ada Popa, românca cea mai tare în IT

În 2019, elebra publicație MIT Technology Review anunța că Raluca Ada Popa a fost inclusă pe prestigioasa listă anuală a MIT Technology Review a inovatorilor sub 35 de ani, în calitate de vizionar. În fiecare an, compania media de renume mondial a recunoscut o listă de tehnologi excepțional de talentați, a căror activitate are un mare potențial de a transforma lumea.

Profesorul Raluca Popa este co-fondator al RISELab, unde dezvoltă un cadru de învățare și analiză care poate funcționa pe date criptate. Gideon Lichfield, redactor-șef al MIT Technology Review, a declarat la acel moment:

„Lista anuală a MIT Technology Review privind inovatorii sub 33 de ani este o șansă pentru noi de a onora oamenii remarcabili din spatele tehnologiilor revoluționare ale anului, care au potențialul de a ne perturba viețile. Aceste profiluri oferă o privire de ansamblu asupra modului în care arată fața tehnologiei astăzi, precum și în viitor.”

Raluca Ada Popa este unul din cei mai respectați profesori universitre de informatică de la celebra Universitate Berkeley, din Statele Unite ale Americii, la cei 33 de ani ai săi.

Inovația, apreciată de publicația americană, constă în dezvoltarea de sisteme ce securizează computerele făcând datele indescifrabile pentru intruși, în loc să se bazeze doar pe firewall-uri pentru a-i ține la distanță. Inovațiile ei sunt folosite de companii precum IBM, dar și de US Department of Defense.

„Distincţia asta contează în industrie”

Într-un interviu acordat celor de la Adevărul, Raluca Ada Popa spune că distincția primită din partea reputatei publicații americane, MIT Technology Review, are greutate în domeniul în care activează, lucrul aceste reflectându-se și în contractele reputatei IT-ste cu companii celebre, precum Google, Amazon, și US Department of Defense.

„Distincţia asta contează în industrie. Se numeşte MIT Technology Review, dar nu este MIT universitatea. Este o organizaţie care ţine de universitatea MIT, dar este independentă. Ei nu ţin cont că eşti la MIT, Berkeley, Princeton sau Stanford sau altundeva. Sunt afiliaţi MIT, dar sunt independenţi. Se creează un comitet şi cu oameni din afară şi te evaluează pe baza reuşitelor.”, spune Raluca Ada Popa pentru Adevărul.

Metoda de securitate informatică construită de Raluca Ada Popa

Conform publicației MIT Technology Review, metoda de securitate informatică dezvoltată de prestigiosul profsesor universitar Raluca Ada Popa, ar putea să protejeze datele, chiar și atunci când atacatorii pătrund prin efracție.

Publicația mai spune că Raluca Ada Popa a găsit o soluție pentru una dintre cele mai fundamentale provocări ale securității cibernetice, prin dezvoltarea sa inovatoare, și anume securizarea sistemelor informatice fără a se baza pe firewall-uri pentru a ține hackerii departe.

„Lucrările revoluționare realizate de Raluca Popa au început cu sisteme practice de gestionare a bazelor de date care puteau funcționa cu date criptate. Deși criptarea datelor a funcționat pentru aplicații simple de mesagerie precum WhatsApp, era prea lentă pentru sistemele care trebuiau să efectueze și calcule pe baza datelor, cum ar fi bazele de date și aplicațiile web. Dar românca de 33 de ani a găsit o modalitate de a face practic calculul pe date criptate. Astăzi, sistemele sale de criptare funcționează cu o gamă largă de aplicații și oferă un nivel de protecție pe care firewall-urile nu îl pot oferi, chiar dacă atacatorii pătrund în sistem, nu au cum să descifreze datele.”, scrie în MIT Technology Review.

Cine este cea mai tare româncă în IT, Raluca Ada Popa

La 33 de ani, Raluca Ada Popa este un eminent profesor universitar la Universitatea Berkley, dar și co-fondator a două companii care se ocupă cu implementarea sistemelor inovatoare invetate de ea.

Din 2015 este co-fondator al companiei PreVeil, iar de anul trecut a devenit co-fondator și în cadrul companiei Opaque Systems. Amândouă companiile au contracte generoase atât cu Departamentul de Apărare al Statelor Unite, cât și cu alți giganți din domeniul IT.

Născută în 1985 în Sibiu, după absolvirea liceului, pleacă în America, unde intră la Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tot aici își ia masteratul şi doctoratul. Ulterior, povestește Raluca Ada Popa, pleacă în Elveția, unde se specializează printr-un post-doctorat la Swiss Federal Institute of Technology din Zürich.

„Am avut apoi oferte să predau la MIT, Stanford, Harvard şi Princeton, dar am ales Berkeley şi am făcut cea mai bună alegere.”, mai povestește tânăra româncă.

Astăzi, cu un nume greu în IT-ul mondial, cu o catedră de informatică la Berkley, și cu afaceri de milioane de dolari, Raluca Ada Popa este unul din cei mai noi exponenți al României.