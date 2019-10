Cea mai tare ipostază cu Dalida din Las Fierbinți. Ecaterina Ladin de la PRO TV, senzațională în colanți mulați FOTO

Dalida s-a dezlănțuit! Iubita actriță din cel mai adorat serial românesc de comedie s-a lăsat fotografiată într-o ipostază cum puțini au mai văzut-o. Ecaterina Ladin și-a arătat cu mândrie silueta rubensiană, pozând lângă un coleg.

Ecaterina Ladin și-a surprins fanii într-o ipostază în care au văzut-o extrem de rar. Aceasta a pozat, în timp ce se pregătea pentru o scenă din „Mamma mia”, alături de colegul cu care face cuplu pe scena teatrului. Dalida și-a arătat formele voluptoase cu ajutorul unor colanți. Îmbrăcămintea în care s-a lăsat fotografiată este una potrivită repetițiilor actorilor, „all black”.

„Cine e fanul cuplului Rosie & Bill ? Mammamia, here we go again!Am început repetițiile!Spectacolele din București și din țară 🧡 Bilete pe https://mammamiathemusical.ro/bilete 🎫 Ai 15% reducere la minimum 8 bilete sau 10% reducere la minimum 4 bilete”

Ecaterina Ladin