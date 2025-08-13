Ultima oră
13 aug. 2025 | 18:50
de Ioana Bucur

Sfaturi Culinare
Cea mai simplă rețetă de dulceață de smochine. Ingredientul secret folosit de gospodinele din Banat
foto: Pixabay

Smochinele, cu aroma lor delicată și textura fină, sunt fructe apreciate încă din cele mai vechi timpuri, iar transformarea lor în dulceață este o adevărată tradiție în multe regiuni ale României. În Banat, gospodinele păstrează încă rețete transmise din generație în generație, adaptate vremurilor moderne, dar cu același gust autentic. Ceea ce diferențiază această variantă de alte rețete este un ingredient secret, folosit de localnice pentru a intensifica aroma și a obține o dulceață mai parfumată: frunza de vișin.

Rețetă de dulceață de smochine

Frunza de vișin, aparent banală, are proprietatea de a oferi un parfum discret și de a păstra fructele mai ferme după fierbere. În plus, ajută la obținerea unui sirop mai limpede, fără a folosi aditivi sau conservanți din comerț.

Ingrediente necesare:

  • un kilogram de smochine bine coapte
  • 700 grame zahăr
  • 200 mililitri apă
  • zeama de la o lămâie
  • cinci sau șase frunze proaspete de vișin (ingredientul secret din Banat)
dulceata smochine

foto: Pixabay

Mod de preparare

Pregătirea fructelor – Smochinele se spală cu grijă pentru a nu le zdrobi, apoi se taie în jumătate sau se lasă întregi, în funcție de preferință. Dacă sunt foarte mari, se pot tăia în sferturi.

Prepararea siropului – Într-o cratiță cu fund gros, se pune apa și zahărul la fiert, amestecând ușor până când zahărul se dizolvă complet. Se lasă să clocotească la foc mediu până când siropul începe să se lege.

Adăugarea fructelor și a frunzelor de vișin – Se adaugă smochinele și frunzele de vișin în sirop și se fierb la foc mic, fără a amesteca energic, pentru a nu zdrobi fructele. Fierberea lentă păstrează forma smochinelor și le ajută să absoarbă siropul aromat.

Finalizarea dulceții – Când siropul are consistența dorită, se adaugă zeama de lămâie pentru a opri procesul de caramelizare și pentru a intensifica aroma fructelor. Se mai lasă pe foc 2-3 minute, apoi se îndepărtează frunzele de vișin.

Ambalarea – Dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, care se închid ermetic. Borcanele se așază cu capacul în jos pentru 10-15 minute, apoi se lasă să se răcească la temperatura camerei.

Rezultatul este o dulceață fină, cu fructe întregi, parfumate și un sirop limpede, în care se simte subtil aroma frunzelor de vișin. Gospodinele din Banat spun că acest ingredient secret nu doar îmbunătățește gustul, ci și prelungește durata de păstrare a conservei, fără a fi nevoie de conservanți artificiali.

Această rețetă simplă și naturală demonstrează că, uneori, micile secrete din bucătărie pot face diferența dintre un preparat obișnuit și unul memorabil, care îți amintește de gustul copilăriei și de cămările pline ale bunicilor.

