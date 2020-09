Cea mai scumpă despărțire din România. A primit zeci de milioane de euro

Despărțire de lux, ar spune unii români. Zeci de milioane de euro au intrat în buzunarele unei jumătăți de cuplu după ce doi foști soți au decis să-și spună adio. De ce au ales să meargă pe drumuri separate și despre cine este vorba?

Camelia și Dan Șucu adus în prim-plan românilor povestea celui mai scump divorț din România. Cei doi s-au cunoscut în anul 1985, la Poiana Brașov, pe când erau doar niște studenți. Cu poftă de viață și dorința de a experimenta și iubi cu adevărat, la doar câteva luni de la prima vedere s-au reîntâlnit în București. Ceva s-a aprins între ei atât de tare încât nu au mai putut să-și dea drumul. Ea avea doar 19 ani, el 21, dar au fost mai hotărâți decât niciodată să facă pasul cel mare și să-și unească destinele. La nici un an distanță a venit pe lume rodul iubirii lor, Ioana. Camelia a povestit cum a fost prima întâlnire a lor, alături de detaliile vestimentației bărbatului ce avea să o facă mamă.

“Imi amintesc de prima noastra intilnire, in fata la Universitate. Da. Imi aduc aminte, ca si cum ar fi fost ieri, cum l-am vazut venind. Era inalt, avea blugi bleu, o geaca bej, o caciula ruseasca, ma rog, o varianta americana a caciulii rusesti, ca era mai sofisticata, si niste ochi albastri pe care n-o sa-i uit niciodata. Am simtit ca m-am indragostit de Dan mai repede decit credeam”, povestea Camelia Șucu într-un interviu pentru Tango.

Anii au trecut, iar familia s-a mărit cu încă un membru. Soții Șucu au tras din greu după ce în 1993 au renunțat la job-urile pe care le aveau pentru a construi un adevărat imperiu care era evaluat la 100 de milioane de euro. Dan Șucu a plecat de acasă în ianuarie a lui 2004, iar relația dintre ei s-a rupt definitiv.

Camelia a precizat atunci că l-a iubit foarte mult pe primul ei soț, dar ceea ce a adus-o rapid la realitate au fost copiii. A urmat apoi un divorț extrem de complicat și un partaj care s-a întins pe parcursul a aproape 3 ani.

În anul 2007, la finalizarea partajului, afacerista a primit 40 de milioane de euro și a ieșit din acționariatul firmelor din grupul Mobexpert. La scurt timp după pronunțarea oficială a divorțului, Dan Șucu s-a căsătorit cu prezentatoarea de televiziune Diana Lăscărescu cu care are doi băieței.

„Femeile au mai multa responsabilitate si renunta cu mult mai greu. Mai ales in momentul in care exista copii, femeile iau o asemenea decizie mult mai greu. Cind simt ca este ceva in neregula in cuplu, tot ele incearca sa rezolve problema. Ce-i drept, exista si exceptii care intaresc regula. Nu cred ca putem sa tragem niste concluzii doar de pe urma experientei mele personale. Cred ca fiecare trebuie sa-si rezolve problema cum poate si cum stie el”

Camelia Șucu (Sursa: revistatango.ro)