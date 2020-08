Cea mai recentă fotografie cu Florin Piersic. Anunțul făcut acum de fiul lui

Pandemia de coronavirus l-a ţinut pe unul dintre cei mai mari actori români departe de fiul său cel mare. Cei doi nu s-au întâlnit de câteva luni, iar revederea a fost una demnă de imortalizat. Aceasta este cea mai recentă fotografie cu Florin Piersic.

Florin Piersic a decis, în urmă cu câteva luni, să renunţe la scenă. Conform Medeei Marinescu, care joacă împreună cu acesta în piesa “Străini în noapte”, actorului îi este foarte frică de COVID-19. Are toate motivele, dacă este să ne luăm după vârsta înaintată a acestuia. Seniorul a împlinit 84 de ani la final de ianuarie.

“Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, a spus Medeea Marinescu, pentru Click!