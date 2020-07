Alina Eremia și iubitul ei au făcut senzație când a apărut la plajă. Cîntăreața a purtat un costum de baie din două piese, de culoare roșie, iar iubitul ei un short negru. De asemenea, tânărul are un corp plin de mușchi și pătrățele la modă pe abdomen.

Cea mai nouă poză cu iubitul Alinei Eremia. Au făcut senzație pe plajă

Fanii de pe rețeaua de socializare ai Alinei Eremia sunt superîncântați pentru că artista a postat poze din vacanță, nu orice poze, ci unele în care și ea și iubitul ei sunt în costume de baie. Fanii au fost încântați că, în sfârșit, artista a postat poză și cu iubitul ei.

”În sfirsit pozezi macar o data si cu el 🙂”, i-a scris o fană Alinei eremia. Acesta este plin de mușchi și are abdomenul numai pătrățele, semn că trage tare la sală. Alina Eremia a primit nu mai puțin de 68.500 de like-uri la fotografia de la mare postată pe Instagram.

Alina eremeia și-aprezentat prietenul din luna ianuarie

Alina Eremeia, fostă componentă a formației Lala Band, l-a prezentat în mod oficial pe iubitul ei încă din luna ianuarie a acestui an, însă l-a ținut mai mult pitit. Pe de altă parte, la începutul anului, Alina Eremia a trăit momente mai puțin plăcute când a trebuit să se opereze la nas.

„Sunt ok. Operația de deviație de sept a fost una reușită. Deși am amânat-o foarte mult timp, trebuia să o fac de acum mulți ani. Foloseam picături de nas în fiecare zi timp de 20 de ani. Se agravase, nu își mai făceau efectul. Rezultau nopți nedormite și migrene. Au apărut complicații, am făcut rinită cronică. Mi-a fost teamă, știam de metodele clasice de operație și de asta am evitat mult timp să fac asta. Tehnologia a evoluat, și acum operația e mult mai puțin agresivă. Recuperarea este mult mai rapidă, mai ușoară. Sunt multe avantaje”, povestea Alina Eremia.